Un ex frentista y 10 condenados por delitos en el estallido social fueron indultados por el presidente Boric

30 de Diciembre de 2022

La última gran decisión del mandatario ha generado críticas.

Juan Bastián Olguín Rivera (31), Jordano Santander Riquelme (38), Felipe Santana Torres (22), Cristián Cayupán Queupil (30), Francisco Hernández Riquelme (23), Bastián Campos Gaete (22), Luis Castillo Opazo (37), Sebastián Montenegro Coo (25), Claudio Romero Domínguez (21) y Brandon Rojas Cornejo (22) son las diez personas que saldrán en libertad después de que el presidente Gabriel Boric decidiera indultarlos.

Esta decena de condenados por delitos que se cometieron en el contexto del estallido social se sumaron al ex frentista Jorge Mateluna, quien fue condenado a 16 años de cárcel tras el asalto a una sucursal del Banco Santander ocurrido en 2013.

“A solicitud del presidente de la República, amparado en la ley 18.050, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos Tobar, firmó el indulto particular en favor de once personas, quienes, como la ley exige, realizaron el trámite de solicitud formal del caso”, explicó el comunicado del Gobierno.

“El indulto presidencial es una facultad del presidente de la República, consagrada en el artículo 32 N° 14 de la Constitución y en la ley 18.050, que fija las normas generales para conceder”, se explica en el documento donde, además, se comparte los nombres de las indultados.

Críticas inmediatas al indulto de Boric

En la oposición anticiparon esta acción del mandatario. De hecho, advirtieron que este indulto a 11 personas podría alejarlos del acuerdo transversal que pretende concretar La Moneda para la seguridad pública del país en el que trabaja el Ministerio del Interior.

Representantes de la Unión Demócrata Independiente (UDI) pidieron a Boric reconsiderar esta decisión. “Quien pretenda indultar a los que destruyeron Chile está por el lado de la impunidad y de dejar simplemente hacer a estos violentistas. La pregunta es por qué se indulta a quienes cometieron delitos, por qué se indulta a quienes quemaron o saquearon o atacaron a Carabineros o cometieron delitos graves en el contexto de una violencia desatada en nuestro país. Cuando Chile lo que quiere es seguridad ciudadana, lo que el Gobierno tiene que hacer es avalar las condenas a estos delincuentes”, dijo el diputado Juan Antonio Coloma.

“Somos los que menos queremos obstaculizar… Hablan de solidaridad con esta gente, ¿Qué solidaridad se va a tener cuando ellos no han sido capaz de tener una solidaridad con las personas que lo perdieron todo? No sólo en la Plaza Baquedano, en muchos lugares de nuestro país. Esta es una muy mala señal del Gobierno, por eso le venimos a pedir al presidente que reconsidere estas medidas que no van por buen camino y el estar indultando a personas que cometen delitos es no tener una posición fuerte ante la delincuencia”, agregó Cristhian Moreira.