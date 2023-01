Macaya por indultos: “El presidente cometió un error que tiene consecuencias que van a durar semanas”

4 de Enero de 2023

El presidente de la UDI señaló que el beneficio entregado a 12 presos por el estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna buscó "reivindicar el octubrismo".

Compartir

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, advirtió este miércoles que las consecuencias por los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric a 12 presos por el estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna se extenderán por “semanas”.

El senador cuestionó al Ejecutivo por aplicar la medida, la que derivó en un conflicto que se amplificó hacia la Corte Suprema luego que el mandatario justificara el indulto hacia Mateluna al plantear su “profunda convicción” sobre su inocencia.

“Acá lo que se hizo fue para reivindicar el octubrismo y creo que en eso… creo que lo dijo Pepe Auth ayer si no me equivoco, Boric termina hablándole a su base electoral siendo el presidente del Estallido y creo que Chile no espera eso de su actual gobierno“, manifestó el líder gremialista a Tele13 Radio.

Macaya plante´que “creo que es un error bien grave del presidente, además, y creo que donde profundizó el error es justificar el indulto básicamente y particularmente a Mateluna denunciando irregularidades en el juicio y declarando su inocencia, y es la razón por la cual la Corte Suprema, en una declaración bien inédita, le llama la atención al Presidente de la República y obliga al propio presidente a reconocer que hay independencia de poderes”.

Acusaciones constitucionales

El presidente de la UDI también habló sobre las acusaciones constitucionales que planifica la oposición, las que abarcan incluso al propio presidente Boric.

Sobre esto, Javier Macaya manifestó que “yo creo que Chile se acostumbró en el pasado reciente, cuando nosotros éramos gobierno y el actual gobierno oposición, a naturalizar estas acciones. Yo creo que proceden en casos bien excepcionales, hay calificar bien“.

“Nosotros no somos el tipo de oposición que nos tocó vivir con el actual oficialismo y es parte de algo que hay que analizar con mucha detención, con mucha responsabilidad y con mucha seriedad”, precisó.