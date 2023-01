Eduardo Frei aseguró estar “dispuesto a colaborar” en proceso constituyente

6 de Enero de 2023

El ex presidente Eduardo Frei espera que el nuevo proceso constituyente sea aprobado en la Cámara tal y como ocurrió en el Senado.

Eduardo Alfredo Juan Bernardo Frei Ruiz-Tagle, ex presidente de Chile, manifestó su disposición de colaborar en el nuevo proceso constituyente.

El proyecto, que fue denominado “Acuerdo por Chile“, fue aprobado en general por el Senado y despachado a la Cámara de Diputados donde la Comisión de Constitución ya comenzó su discusión.

De esta forma, se espera que sea aprobado durante la próxima semana para así cumplir con los plazos electorales, afirmó el Servel.

Ante esto, Eduardo Frei declaró en el Congreso, tras participar de la Comisión Desafíos del Futuros, que “entiendo que el Senado ha aprobado por su amplia mayoría y espero que la Cámara también lo haga de la misma manera“.

Para el ex presidente, “están todas las condiciones para hacerlo bien (el proceso)” y que “en los 12 puntos básicos que se hizo en este nuevo acuerdo del Parlamento está todo lo que necesitamos y que no estaba en el acuerdo anterior“.

Ante el debate que se generó por la posible participación de los ex jefes de Estado en el proceso constituyente, Eduardo Frei manifestó que “yo siempre he estado dispuesto a colaborar en lo que sea temas de Chile”.

“Todos los ex presidentes han manifestado su voluntad de colaborar“, añadió, precisando que para él, “bastaría tener un contacto, no sé, cada cierto tiempo, revisar los artículos, los documentos, las propuestas y compartir la visión con los expertos y con los constituyentes o convencionales, no sé cómo van a llamar a los nuevos, pero yo he visto a todos los ex presidentes disponibles”.

“Nadie se va a negar a una cosa que va por el interés común y para dejar lo que fue la primera propuesta que fue desastrosa y que el país rechazó mayoritariamente”, cerró.

¿Qué dijeron los ex presidentes sobre participar en el proceso constituyente?

Mientras Eduardo Frei manifestó su disposición a colaborar en el nuevo proceso constituyente, los otros ex presidentes han planteado su postura en las últimas semanas.

Por un lado, Ricardo Lagos aseveró que “hay que mirar el carnet de vez en cuando“, pero aún así precisó que “si hay alguna circunstancia por la cual alguien quiere saber mi opinión, y que yo creo que sirve lo que yo pueda decirle, se lo voy a decir. Nadie puede dudar de mi disposición a colaborar de la mejor manera“.

Distinta postura fue la que expresó la ex presidenta Michelle Bachelet, quien es partidaria de que los ex mandatarios no intervengan en el proceso, más que en un rol consultivo.

“Creo que los ex presidentes debiéramos, como lo hicimos en el proceso anterior, más que ser expertos escribiendo una Constitución o algo así, poder ser consultados y dar opiniones. Esa yo creo que debería ser el rol de los expresidentes y no ser expertos”, afirmó.

Por último, el ex presidente Sebastián Piñera señaló “que los ex presidentes puedan dar una opinión (…) yo creo que sería muy valioso y yo estoy seguro que todos los ex presidentes de Chile van a estar dispuestos a colaborar“.