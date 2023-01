La respuesta de Diego Schalper a José Antonio Kast tras escándalo de Gonzalo de la Carrera: “Para no terminar como Brasil”

10 de Enero de 2023

El diputado de RN contestó a ex candidato presidencial del Partido Republicano, quien cuestionó que votara en contra de la censura a Karol Cariola en la comisión de Constitución.

Compartir

El diputado Diego Schalper (RN) protagonizó un cruce tuitero con el ex candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, a propósito de la caótica sesión de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, la que terminó con un nuevo escándalo protagonizado por el independiente Gonzalo de la Carrera.

En la instancia se debatió la moción se censura en contra de la presidenta de la comisión, Karol Cariola (PC), la que fue rechazada por 9 votos contra uno, con el único respaldo del diputado republicano Luis Sánchez.

La sesión se cerró con varios parlamentarios al interior de la mesa, entre ellos De la Carrera, que a los gritos y con un celular en la mano intentó “funar” a Schalper por haber votado en contra de la censura hacia la diputada comunista.

La votación generó diversas reacciones, entre ellas la del ex abanderado republicano, quien cuestionó al representante de Chile Vamos por no sumarse a la solicitud de destitución de Cariola.

“La izquierda, apoyada por Diputados de Chile Vamos, rechazó la moción de censura en contra de la diputada del Partido Comunista Karol Cariola a cargo de la comisión de Constitución. La izquierda sigue dominando las comisiones a falta de una real oposición”, escribió el ex militante de la UDI en su cuenta de Twitter.

La izquierda, apoyada por Diputados de Chilevamos, rechazó la moción de censura en contra de la Diputada del Partido Comunista Karol Cariola a cargo de la Comisión de Constitución. La izquierda sigue dominando las comisiones a falta de una real oposición. pic.twitter.com/ks5mzlkv1V January 10, 2023

La respuesta de Schalper a Kast

Diego Schalper reaccionó a los dichos de José Antonio Kast, y a través de la misma red social cuestionó el sentido de la censura contra Karol Cariola, que fue interpretada como un intento de entorpecer el debate por la reforma que habilitará el nuevo proceso constituyente.

“Señor Kast: la política para no terminar como Brasil tiene que ser seria y no con montajes infundados, como esta censura. Contribuya a la estabilidad, el diálogo y el respeto, cosas claves para el futuro de Chile. Ser oposición no es sinónimo de degradación de las personas”, señaló el también secretario general de RN.