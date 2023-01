“Nobleza obliga”: la confusión de Daniel Jadue por condena por corrupción de ex alcalde PS de Puerto Varas

21 de Enero de 2023

El alcalde de Recoleta había señalado que Álvaro Berger era de RN, cuando realmente se trataba de un ex militante socialista.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), reconoció su confusión al destacar la condena por corrupción que se decretó en contra del ex alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger.

En su cuenta de Twitter, el ex candidato presidencial comunista mencionó el caso, señalando que el otrora jefe comunal era de Renovación Nacional (RN).

“La Derecha (RN) suma nuevo condenado por corrupción y bate récord anterior del mismo sector“, escribió el arquitecto y sociólogo.

Horas después, y luego de recibir mensajes aclaratorios en la misma red social, Jadue admitió su equivocación, ya que Berger había sido militante del Partido Socialista (PS).

“Nobleza obliga. El ex alcalde Berger es el socialista no el de RN. Fue un error, pero a pesar de ello, la derecha sigue siendo líder indiscutido en corrupción. Gracias a quienes me avisaron y mis disculpas al señor Berger de RN”, comentó.

Al parecer, el ex presidenciable confundió a Álvaro Berger con el ex alcalde de Valdivia, Bernardo Berger (RN), quien actualmente se desempeña como diputado y que no tiene ningún vínculo con el caso.

La condena contra Álvaro Berger

Durante la semana pasada el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Puerto Montt dictó su sentencia sobre el juicio contra el ex alcalde de Puerto Varas, acusado por los delitos de fraude al fisco y obtención fraudulenta de prestaciones fiscales.

La investigación en contra de Berger se centró en un viaje realizado el año 2015 a Bariloche, donde no se cumplió el itinerario establecido y no se justificó el gasto de dinero realizado. El trayecto tuvo un costo de $5 millones, a costa de la Municipalidad de Puerto Varas.

En 2016 presentó su renuncia al PS tras ser denunciado por su ex pareja por violación de morada y daños en el contexto de violencia intrafamiliar. En aquel momento la colectividad lo había enviado al Tribunal Supremo para definir las sanciones en su contra.