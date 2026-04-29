Tras varios días de calor otoñal y cielos despejados, los pronósticos anticipan un cambio importante en la capital.

AGENCIA UNO.

Después de un periodo marcado por la ausencia de lluvias en la zona central, los pronósticos meteorológicos confirmaron el regreso de las precipitaciones a Santiago.

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, adelantó un posible cambio en las condiciones climáticas para la próxima semana, señalando que no se trataría de un evento menor.

Según explicó, sería “una precipitación con capacidad de mojar el pavimento y obligar a cubrirse un poco más”, descartando que se trate solo de lloviznas aisladas.

Confirman lluvias para Santiago: este es el día en que caerán más de 40 mm en pocas horas

De acuerdo con los reportes para el Gran Santiago, para el jueves 7 de mayo se concentrarían chubascos de intensidad relevante, especialmente durante la madrugada y la mañana, marcando un contraste con los días previos caracterizados por tiempo seco, nubosidad variable y temperaturas templadas.

En tanto, el modelo del Instituto Meteorológico de Noruega, a través de su plataforma Yr.no, proyecta incluso un acumulado cercano a los 41 milímetros en un solo día. Según esta estimación, cerca de 40 mm caerían entre las 02:00 y las 14:00 horas, con lluvias intensas en dos tramos principales: durante la madrugada y la mañana.

En ese mismo periodo, se esperan temperaturas entre los 12 y 14 grados, mientras que hacia la tarde el sistema comenzaría a debilitarse, dando paso a chubascos más débiles. Para la noche, el cielo estaría parcialmente nublado y sin precipitaciones.

Un elemento que llama la atención es la baja presencia de viento durante el evento. Las proyecciones indican velocidades cercanas a un metro por segundo, disminuyendo a calma en horas nocturnas, lo que contrasta con la intensidad de la lluvia esperada.