Uriarte por indultos: “El gabinete apoya al presidente en esa decisión, pero ha tenido un costo político importante”

22 de Enero de 2023

La ministra de la Segpres analizó las consecuencias que dejó la crisis por los indultos, que derivó una baja en las encuestas.

La ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, aseguró que el gabinete respaldó la decisión del presidente Gabriel Boric de ejecutar los 13 indultos a los presos del estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna, aunque admitió que la crisis generada con las “desprolijidades” reconocidas posteriormente generaron un importante costo político.

La autoridad comentó los efectos dejado por los beneficios a los condenados, los que incluyeron el retiro de la oposición de la mesa de seguridad.

“Tengo la impresión de que la oposición cumple su rol opositor en el sentido de marcar hechos políticos, y por cierto, el levantarse de la mesa de seguridad a propósito de los indultos es una forma de marcar un hecho político. Pudieron no haberlo hecho, optaron por hacerlo, pero son situaciones que a veces ocurren en política cuando dos hechos que se producen, a partir de fuentes de voluntad distintas, confluyen y dan los resultados que ahora estamos viendo”, expresó la secretaria de Estado a El Mercurio.

Uriarte añadió que “estamos tratando de reconstruirla (la mesa) no por un capricho, sino por una necesidad que tiene el país para abordar en forma conjunta todas las fuerzas políticas, transversalmente, el tema de la seguridad”.

El indulto a Mateluna

Ana Lya Uriarte también evaluó el impacto ciudadano de los indultos, que derivaron en una baja en las encuestas para el presidente Gabriel Boric.

Sobre esto, la ministra comentó que “el análisis que usted hace es ex post, porque no se le preguntó antes a la ciudadanía. Usted me señala los resultados de las encuestas, y debemos entender que los indultos han sido un tema que decidió el presidente, y el gabinete apoya al presidente en esa decisión, pero ha tenido un costo político importante“.

La autoridad también comentó lo ocurrido con Mateluna, cuyo indulto fue rechazado durante el segundo gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet debido a la negativa del entonces ministro de Justicia, Jaime Campos.

“No tenía razón alguna para estar en desacuerdo con el indulto a Mateluna en esa ocasión“, expresó la titular de la Segpres, quien calificó el rechazo del ex ministro Campos como “lamentable”.