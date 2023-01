Se acaban los delegados presidenciales: Gobierno le pone fecha de término

30 de Enero de 2023

Tras la junta nacional de gobernadores se conocieron detalles de los planes del Gobierno para abordar esta materia.

Desde el 14 de julio de 2021, en una decisión que firmó el Gobierno de Sebastián Piñera, las intendencias regionales pasaron a denominarse Delegaciones Presidenciales Regionales (DPR). Los delegados y delegadas representan al presidente en cada una de estas zonas, tal como lo hacían las intendencias y, actualmente, administran la seguridad pública, las emergencias y la coordinación de los servicios.

Esta figura política ha sido materia de análisis y, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric dio algunas pistas de qué va a pasar con este cargo que, por ahora, mantiene con menos posibilidades a los gobernadores que fueron elegidos por votación popular.

“El tiempo de instalación terminó, ustedes son la voz, en muchas regiones no se siente el despegue del Gobierno como debiera” es una de las frases del mandatario que ha marcado su gestión después de dirigirse a estos funcionarios que él mismo designó. Más tarde, Boric reconoció que no continuará con este puesto. “Durante nuestra administración se eliminarán los delegados presidenciales. Ellos tienen un rol particular en materias de seguridad y con trabajos distintos”, dijo.

Después de esas palabras, donde no se habló de plazos ni fechas para la finalización de estas labores, el más activo ha sido Claudio Orrego. El ex militante de la Democracia Cristiana siempre ha argumentado que no tiene las atribuciones necesarias para ejercer su función por la presencia de la delegación presidencial, donde Constanza Martínez lidera la Región Metropolitana.

El plazo del Gobierno para eliminar los delegados presidenciales

Después del encuentro nacional de los gobernadores con funcionarios de La Moneda, Orrego contó algunos detalles que se pudieron obtener en la cita desarrollada en Antofagasta. Uno de ellos, por cierto, fueron las fechas donde el Gobierno enviará la moción para eliminar este cargo.

“Nos manifestaron de que ya había un compromiso de parte del Gobierno de enviar el proyecto de ley que elimina a los delegados presidenciales en mayo de este año. Se han abierto a reconocer legalmente a los gobiernos regionales como los líderes de la prevención del delito de las regiones. También, la generación de políticas regionales de prevención de delitos”, confirmó Orrego.

“Esto nos parece que va en la dirección correcta. Siempre hemos dicho que al Gobierno no les sobran manos, sino que les falta manos en la lucha contra la delincuencia. Sumar a los 16 gobiernos regionales con sus respectivas billeteras, con hartos recursos y harto liderazgo también en terreno, creo que es una buena noticia para el país”, agregó en ADN.