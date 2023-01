28 de Enero de 2023

Sueño de Bachelet no se cumplirá: PPD irá en lista constituyente separada de Apruebo Dignidad

La postura del ex senador Guido Girardi, de no asociarse con el oficialismo para no ser parte de la llamada "Lista del Indulto", se replicó en el resto de su partido y finalmente irán por cuerdas separadas.

