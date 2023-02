Las primeras declaraciones de Ximena Rincón tras ser expulsada de la DC

15 de Febrero de 2023

Ximena Rincón aseguró que defenderá "siempre" sus principios y convicciones, sean cual sean las consecuencias.

Ximena Cecilia Rincón González, senadora, emitió sus primeras declaraciones luego de que el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana (DC) la expulsara tanto a ella como a Matías Walker de la colectividad.

Dentro de los motivos que habría tenido la falange para tomar esta determinación, está el hecho de que los dos senadores hicieron campaña por el Rechazo junto a otros partidos como el Partido Republicano, UDI, Evópoli y RN, manteniendo una postura contraria a la de la DC.

Fue a través de Twitter que Ximena Rincón reaccionó a la noticia, asegurando que “voy a defender siempre mis principios y convicciones y lo haré, sea cual sea la consecuencia”.

“Con ex presidente Frei estuvimos en sintonía con inmensa mayoría y querer la casa de todos y no una propuesta absolutista. Eso ha valido nuestra expulsión. ¡No se atrevieron a tanto con ex presidente!”, agregó la senadora.

La última parte del mensaje de Ximena Rincón hacía alusión a que Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue absuelto de todo cargo, puesto que pese a que se manifestó en contra del Apruebo, no hizo campaña alguna, a diferencia de sus ex compañeros militantes.

Las renuncias de Ximena Rincón y Matías Walker a la DC

La decisión del Tribunal Supremo de la DC se convirtió en algo plenamente simbólico, puesto que tanto Ximena Rincón como Matías Walker, presentaron su renuncia al partido el pasado mes de octubre.

“Hemos decidido, después de una profunda reflexión, renunciar al Partido Demócrata Cristiano y trabajar activamente por encontrar soluciones a las preocupaciones de los hombres y mujeres de nuestra patria”, declaró la senadora en esa oportunidad.

A sus palabras se sumó Walker, quien indicó que “un partido que mira al siglo XXI no puede ser un rebaño que sigue a una directiva que no quiere escuchar el mensaje de sus militantes, ni de la ciudadanía, y cuya máxima expresión de desconexión con el país se expresó el 4 de septiembre pasado”.

Posterior a eso, y con figuras de la ex Concertación, ambos fundaron el nuevo partido Demócratas.