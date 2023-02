Ministro Montes por posible cambio de gabinete: “Es bueno afirmar el equipo, hacer ajustes”

27 de Febrero de 2023

"Viene une etapa muy exigente y el Gobierno tiene que fortalecer su acción y su proyección", sostuvo Montes.

Compartir

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, consideró positivo “hacer ajustes en el equipo”, al ser consultado respecto de un eventual cambio de gabinete por parte de Presidente Gabriel Boric.

El secretario de Estado habló brevemente del tema durante una conversación que sostuvo con T13.

En la ocasión, la autoridad coincidió con diversas autoridades de gobierno, al manifestar que el cambio de gabinete es una facultad exclusiva del jefe de Estado.

Respecto del tema, el ministro Carlos Montes indicó que “es bueno afirmar el equipo, hacer ajustes en el equipo“.

“Y el Presidente verá de qué características y qué contenido“, complementó el titular de Vivienda.

De acuerdo a lo que estimó el secretario de Estado, “viene une etapa muy exigente y el Gobierno tiene que fortalecer su acción y su proyección“.

“Creo que es bueno que se fortalezca“, enfatizó el exsenador del Partido Socialista.

Camila Vallejo

Otra autoridad que se refirió al eventual cambio de gabinete fue la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

La secretaria de Estado reafirmó lo dicho por Montes y otras personalidades del gobierno, en cuanto a que se trata de un tema que sólo le incumbe al mandatario.

“No corresponde a ningún ministro referirnos a algo que tiene que ver con exclusiva atribución” del Presidente Gabriel Boric, dijo.

Planteó, sin embargo, que siempre se generan presiones mediante la prensa u otras instancias menos públicas.

Por último, enfatizó que se producirse los eventuales cambios en los ministerios, éstos deben ser “sin presiones, porque son análisis y reflexiones que hace el Presidente de manera responsable y en el tiempo y forma que él determina”.

Sin presiones

Cabe recordar que el presidente Gabriel Boric se refirió este lunes a las especulaciones respecto a un posible nuevo cambio de gabinete.

En ese momento sostuvo que su “intención e interés es proyectar esta Alianza de Gobierno en el largo plazo, por eso siempre estoy con ellos y no en una lógica de presiones, yo no me he sentido así (presionado) por lo menos”.