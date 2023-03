Sebastián Piñera no quiere más candidaturas y reconoce que “lo de Cúcuta salió mal”

5 de Marzo de 2023

El ex presidente asegura que no es responsable de la crisis migratoria y descartó ser nuevamente abanderado.

Luego de su intervención en el seminario “Gobernar ¿es educar?” que organizó la Fundación Futuro que preside su hermana Magdalena, el ex presidente Sebastián Piñera apareció nuevamente en la escena pública para analizar la contigencia nacional y los temas que debe tratar el Gobierno ahora que está próxima a cumplir un año en La Moneda la administración de Gabriel Boric.

El empresario había sido vinculado a una candidatura en el proceso constituyente y también como eventual carta a la presidencia, sin embargo, fue categórico al rechazar estas versiones.

“Voy a colaborar con ideas, con aportes, con contenido, voy a participar apoyándolos en sus campañas pero no en una primera línea, no voy a participar de la franja… No tengo ninguna pretensión de una nueva candidatura. No están en mis planes nuevas candidaturas”, enfatizó el ex mandatario en entrevista con Canal 13.

“No me voy a jubilar como chileno, en mi calidad de dos veces ex presidente de Chile siento que tengo el derecho y el deber de estar involucrado, de aportar con mi experiencia y ayudar en que las cosas salgan bien”, agregó.

Cúcuta “salió mal”

Sebastián Piñera, además, comentó los problemas que sufre Chile con la inmigración de miles de venezolanos que se acercan a la frontera para intentar pasar y radicarse en distintas ciudades. En este contexto, defendió su cuestionado viaje a Cúcuta en 2019 donde ofreció un mejor pasar a los ciudadanos de ese país que quieren dejar atrás el régimen de Nicolás Maduro.

“Es falso que hayamos ido a Cúcuta a invitar a alguien a venir a Chile. No hay una sola invitación, es una mentira que de tanto repetirse se transformó en verdad. Fuimos a llevar ayuda humanitaria, porque el Gobierno venezolano no permitía el ingreso de elementos. Eso nos convocó, pero salió mal. Claro que sí, pero uno siempre piensa en hacer un esfuerzo para ayudar a un pueblo hermano que se estaba muriendo por falta de alimentos“, dijo.

Las reformas “tienen errores garrafales”

Otro de los temas que tocó Sebastián Piñera fueron la Reforma a las Pensiones y la Reforma Tributaria que el Gobierno de Gabriel Boric pretende activar durante este año.

“El ministro Mario Marcel es capaz y responsable, pero tengo discrepancias. Las dos reformas que está impulsando tienen errores garrafales. En la Tributaria, pretender aumentar en esa magnitud los impuestos, 25% más, en medio de una economía estancada que no es capaz de crear impuestos, es un error. Pero además, creo que es muy importante recaudar y promover la inversión y la economía. Siempre las cosas tienen fondo, forma y oportunidad”, expresó

“En la Previsional es un tremendo error quitarles a los chilenos parte o el total de la propiedad de los fondos de pensiones. Además crear un monopolio estatal que tendrá las relaciones con los contribuyentes es un error. El monopolio es malo y el monopolio estatal puede ser muy malo”, cerró.