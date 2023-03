Sebastián Piñera dice solidarizar con el presidente Gabriel Boric, pero…

1 de Marzo de 2023

El ex presidente abordó la contingencia nacional y le mandó un par de recados al actual mandatario.

En el marco del seminario Gobernar ¿es educar? que organiza la Fundación Futuro, el ex presidente Sebastián Piñera reapareció en la escena pública para referirse a varios temas de la contingencia nacional, como un eventual cambio de gabinete en la administración de Gabriel Boric, la crisis migratoria en la Macrozona Norte, el proceso constituyente o el temor a nuevas manifestaciones con violencia de los estudiantes ahora que se inició oficialmente el año escolar.

Cambio de gabinete

“Yo recuerdo que cuando era presidente cómo me molestaba cuando a uno lo pauteaban. Y, por lo tanto, tengo una solidaridad con el presidente Gabriel Boric. Él sabrá cuándo, cómo y dónde y quiénes. Pero sí creo que si lo piensa hacer, es mejor que lo haga pronto, a que lo postergue”, aseguró el ex mandatario en una de las declaraciones que más repercusión han tenido.

Violencia en los establecimientos educacionales

“La comparación entre los Liceos Bicentenario, donde no ha habido violencia, y los liceos emblemáticos que han estado cruzados por la violencia es tan elocuente que no acepta mayor discusión… Sin duda que hay que erradicar la violencia, que es un cáncer, porque puede ser parte del sistema educacional. Sorprendieron las palabras del ministro de Educación cuando anunció el término de los Liceos Bicentenario que las corrigió y el propio Presidente Boric sustentó, que me alegro, porque los Liceos Bicentenario lejos de morir deberían seguir creciendo”, sostuvo Piñera.

Crisis migratoria

“Hubo un periodo en que entraban a Chile los inmigrantes engañando al sistema, con contratos de trabajo falso, con engaños y eso significó que cientos de miles de personas ingresaban por el aeropuerto Pudahuel. Nosotros declaramos la necesidad de poner orden en nuestra casa. Las personas tienen derecho a migrar, pero los países tienen derecho a decidir quién ingresa y quién no”, comentó.

“Nuestra postura fue simple: bienvenidos aquellos que vienen a colaborar, pero no queremos aquellos que vienen a delinquir o causarle daño a nuestro país. Por eso nos pusimos el propósito de combatir con mucha fuerza la inmigración ilegal y recuerdo que hicimos esfuerzos muy grandes como el decreto 265 que permitió que las Fuerzas Armadas pudieran participar y colaborar con Carabineros en la protección de nuestra frontera”, defendió.

“Espero que este esfuerzo que está haciendo el actual Gobierno -que es una continuidad de lo que hicimos en el Gobierno anterior, a pesar de que en esos tiempos hubo mucha oposición a proteger nuestras fronteras de parte de quien hoy son gobierno- tenga éxito porque eso le hace bien y es lo que Chile necesita”, cerró.

Proceso constituyente

“Como a una gran mayoría de chilenos, me interesa, me compromete y preocupa que Chile pueda lograr por fin una Constitución que nos una, que sea legítima, que sea respetable y respetada por todos. En eso trabajaré con mucha intensidad, pero no en la primera línea comunicacional”, aseguró respecto a la posibilidad de aparecer en la franja televisiva frente a un alza en las encuestas.