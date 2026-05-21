El petitorio que el oficialismo le pone sobre la mesa a Kast de cara a su primera Cuenta Pública

Desde dentro de la megarreforma hasta la agenda legislativa pendiente, Chile Vamos llega al 1 de junio con una lista de exigencias acumuladas. La seguridad, el SENCE, la Sala Cuna y la fusión de ministerios encabezan el listado.

A menos de dos semanas de la primera Cuenta Pública de José Antonio Kast, el oficialismo se ha convertido en la principal fuente de presión sobre La Moneda. Chile Vamos llega al 1 de junio con un petitorio acumulado que mezcla materias pendientes dentro de la tramitación de la megarreforma —el proyecto estrella de este primer tramo del Gobierno— con demandas que apuntan a agendas distintas, pero que el bloque afín al Ejecutivo espera ver reflejadas en el discurso presidencial en el Congreso.

Dentro de la megarreforma: RN apunta al SENCE y la UDI a cotribuciones

Uno de los principales puntos en disputa es la franquicia tributaria del SENCE. Renovación Nacional (RN) protagonizó un choque con La Moneda luego de que diputados de ese partido —Diego Schalper, Eduardo Durán y Ximena Ossandón— votaran en contra de los artículos 26 y 27 del proyecto en comisión y en sala, bloqueando la propuesta original del Ejecutivo de eliminar el mecanismo que permite a las empresas descontar hasta el 1% de su planilla de impuestos por concepto de capacitación laboral.

Los votos de RN desataron las críticas de sus pares del Partido Republicano y la UDI, quienes acusaron al partido de actuar como “semi oficialismo”. Pese a la tensión interna, RN presentó al Ejecutivo tres propuestas alternativas de recaudación que eviten la eliminación total del beneficio, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, terminó por aceptar el giro: “Vamos a estudiar eso nuevamente. En particular el SENCE hemos recibido propuestas de RN, de la diputada Yeomans (FA). Las vamos a considerar y vamos a volver sobre el tema”, admitió tras la votación en Sala.

La materia queda así pendiente para el Senado, con RN presionando para que la reformulación recoja su propuesta.

El segundo frente abierto dentro de la megarreforma es el artículo sobre inteligencia artificial. Por 104 votos en contra y solo 43 a favor —en su mayoría del Partido Republicano—, la Cámara rechazó el artículo 8 del proyecto, que permitía reproducir y distribuir obras sin autorización ni pago a su autor.

El rechazo fue transversal e incluyó a diputados del propio bloque oficialista. Desde RN y la UDI, sectores del partido exigen que el Ejecutivo no reponga la norma en su forma original en el Senado y que, si insiste en legislar sobre IA, lo haga con un texto que garantice la protección de los derechos de autor.

El tercer elemento en disputa dentro de la megarreforma proviene directamente de la UDI. Ante las críticas de la oposición, que acusó un eventual conflicto de interés porque la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años beneficiaría directamente a ministros del gabinete, la jefa de bancada de diputados, Flor Weisse, y el secretario general el partido, Jaime Coloma, anunciaron que presentarían una indicación para excluir a altas autoridades del Estado de los beneficios contemplados en el proyecto.

La medida, que apunta a despejar cuestionamientos de probidad, no ha tenido respuesta formal del Ejecutivo y permanece sin resolver de cara al Senado.

Fuera de la megarreforma: seguridad, Sala Cuna y reforma del Estado

El primer tema fuera de la megarreforma es también el más urgente, según el propio oficialismo: el plan de seguridad.

A juicio de parlamentarios del sector, la seguridad sigue siendo el gran tema pendiente del Gobierno y el de más interés ciudadano, por lo que enfrentar la Cuenta Pública sin que ese sea el eje del discurso sería una oportunidad perdida con impacto directo en la aprobación y credibilidad del Ejecutivo.

La presión tomó forma concreta cuando los presidentes del Senado, Paulina Núñez (RN), y de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), entregaron al presidente un documento con propuestas en materia de seguridad, en paralelo al comité político ampliado. El propio Alessandri fue explícito respecto a sus expectativas: “Si el 1 de junio, como nosotros creemos, va a ser un discurso 80% basado en seguridad, también eso va a ayudar a mejorar los números”, señaló, aludiendo a la baja en las encuestas de aprobación del mandatario.

Por su parte, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, fue más preciso: “Lo que nosotros vamos a ver el 1 de junio es un Presidente que, habiendo hecho el diagnóstico, va a hacer anuncios importantes en temas de seguridad, con plazos y objetivos concretos”, aseguró.

Otro flanco es la postergación del proyecto de Sala Cuna. Seis diputadas de la UDI salieron a presionar para acelerar la tramitación del proyecto, en una jornada que coincidió con el anuncio del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar la inclusión de este beneficio en la megarreforma.

La jefa de la bancada, Flor Weisse, junto a las diputadas Constanza Hube, Ximena Naranjo, Marlene Pérez, Natalia Romero y Alejandra Valdebenito, le pidieron formalmente al Presidente Kast que aproveche la Cuenta Pública para anunciar discusión inmediata al proyecto de Sala Cuna Universal, con el objetivo de que el Congreso lo despache como ley durante junio.

La solicitud surgió además luego de que el ministro del Trabajo, Tomás Rau, informara que el Gobierno ingresaría indicaciones recién a mediados de junio, un calendario que las parlamentarias gremialistas consideran insuficiente para una reforma que lleva casi una década en tramitación.

La tercera demanda del oficialismo que apunta a la Cuenta Pública la encabeza también la UDI, pero con respaldo del Partido Republicano y dice relación con la fusión de ministerios.

Aprovechando el cambio de gabinete que dejó a tres secretarios de Estado a cargo de dos carteras cada uno, Guillermo Ramírez, Flor Weisse y Sergio Bobadilla solicitaron a Kast aprovechar la Cuenta Pública del 1 de junio para anunciar la presentación de una reforma constitucional que avance en la fusión de ministerios y la modernización del Estado. Los parlamentarios calificaron el ajuste como una “oportunidad” para avanzar “decididamente” en una reforma estructural, destinada a mejorar la eficiencia y reducir la duplicidad de funciones.