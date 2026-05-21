“Culmina con la Copa del Mundo”: Bielsa confirmó que dejará Uruguay tras la cita planetaria

El técnico argentino hizo el anuncio durante una charla organizada por la AUF, a menos de un mes del debut de la “Celeste” ante Arabia Saudita.

Marcelo Bielsa no seguirá al mando de la selección de Uruguay después del Mundial de 2026. El técnico argentino lo confirmó este jueves durante una charla organizada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), donde fue explícito sobre el alcance de su contrato y su relación con el proceso que está por culminar.

“Me pareció que era acertado describir cómo hicimos nuestro trabajo, que culmina con la Copa del Mundo, que es un milagro para la vida de cualquier profesional poder participar en ella”, dijo ante los dirigentes de la federación.

El anuncio sorprendió por su anticipación: faltan pocas semanas para que Uruguay dispute su primer partido mundialista y el “Loco” ya puso fecha de vencimiento a su ciclo.

En el mismo discurso, el exentrenador de la selección chilena reconoció el peso simbólico de la experiencia. “Voy a agradecer toda la vida a Uruguay por permitirme disfrutar de una competencia como esa”, afirmó.

Bielsa llegó a la “Celeste” en 2023 y condujo al equipo a una clasificación que no estuvo exenta de dificultades. Uruguay terminó cuarto en las Eliminatorias Sudamericanas, un resultado que en otro contexto habría sido celebrado sin matices, pero que quedó opacado por las tensiones internas que marcaron el proceso.

La más visible fue el alejamiento de Luis Suárez tras la Copa América 2024, donde el equipo finalizó en el tercer lugar. El conflicto entre el histórico delantero y el cuerpo técnico nunca tuvo una explicación oficial completa, pero dejó en evidencia las dificultades del esquema de Bielsa para convivir con figuras de peso propio dentro del plantel.

A pesar de esos episodios, la clasificación al Mundial terminó siendo el argumento central que la AUF esgrimió para sostener el proceso. Ahora, con el torneo a días de comenzar, el propio técnico confirma que ese objetivo era también el límite de su compromiso.