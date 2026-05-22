A qué hora parte hoy el megacorte de agua en la Región Metropolitana: las comunas afectadas y los puntos de abastecimiento

Durante 36 horas se prolongará el megacorte de agua que afectará a ocho comunas de la Región Metropolitana, según anunció la empresa Aguas Andinas.
Según detalló la compañía, el propósito de la medida es permitir los trabajos destinados a “mantener y robustecer la infraestructura sanitaria de la red de distribución de agua potable”.
Se trata de “obras de renovación en uno de los principales acueductos de la Región Metropolitana, que abastece a cerca de 143 mil clientes de sectores acotados de 8 comunas del sector sur de la ciudad”, precisó Aguas Andinas.
A qué hora comienza el megacorte y en qué comunas
De acuerdo con lo reportado por la empresa, el megacorte comenzará a las 20:00 horas de este viernes 22 de mayo y se prolongará hasta las 08:00 horas del domingo 24 de mayo.
Las comunas afectadas son las siguientes:
- El Bosque
- La Cisterna
- San Bernardo
- La Florida
- San Miguel
- La Granja
- San Ramón
- La Pintana
Los sectores en los que se concretará el megacorte corresponden a:
Además, Aguas Andinas también dio a conocer dónde se ubicarán los puntos de abastecimiento en los sectores afectados por el megacorte.
En concreto, se trata de:
El Bosque
- Temuco N° 810.
- Jorge Teillier N° 924.
- Vecinal Oriente N° 13340.
- Juan Solar Parra N° 1228.
- Baquedano N° 9664.
- Agustín Calderón Rojas N° 11563.
- Portales N° 1095.
- Las Perlas N° 11270.
- Las Esquilas N° 1430.
- Juan Sebastián Bach N° 12015.
- Las Pataguas N° 11882.
- Llancahue esquina Indio Jerónimo.
- Navarino N° 896.
- Madrid N° 670.
- Cacique Uno Pillán N° 10201.
- Las Parcelas N° 1897.
- General Carvajal N° 12054.
- María Luisa Bombal N° 13149.
- Av. Central N° 35.
- Capricornio N° 9703.
- Universo N° 10190.
- Santa Elena N° 956.
La Cisterna
- Fernández Albano esquina Gran Avenida.
- Sergio Ceppi esquina Colón.
- Iquique esquina Fuenzalida Urrejola.
- Alcalde Barrera esquina Inés Rivas.
- Julio Covarrubias esquina Vicuña Mackenna.
- Inés Rivas esquina Rosario de Santa Fe.
- Santa Anselma N° 377.
- Pedro Aguirre Cerda esquina Gran Avenida.
- Isabel la Católica esquina Chile España (Plaza Cervantes).
- Ignacio Echeverría esquina Paraguay.
La Florida
- Trinidad esquina Calle Uno.
- San José de la Estrella esquina Sta. Raquel.
- San José de la Estrella esquina Punta Arenas.
- Rafael Matus esquina Sta. Raquel.
- María Elena esquina Santa Raquel.
- Bahía Catalina esquina María Elena.
- Julio César N° 1095.
En La Granja
- Cardenal Raúl Silva Henríquez esquina Las Uvas y El Viento.
- Vicuña esquina Pedro Lira.
- San José de la Estrella esquina Vicuña.
- Canto General esquina Sofía Eastman de Hunneus.
- Parinacota esquina Socoroma.
- Cristóbal Colón esquina Leif Ericson.
- Las Uvas y el Viento esquina Av. El Parque.
- Alfredo Valenzuela esquina Mauricio Rugendas.
- Los Lirios esquina San José de la Estrella.
La Pintana
- Gabriela Figueroa esquina Observatorio.
- Joaquín Edwards Bello esquina Pedro Hunneus.
- Pío X N° 10739.
- La Serna esquina General Arriagada.
San Bernardo
- Salvador Allende esquina Luis Emilio Recabarren.
- 18 de Abril esquina Pje. Poeta Pablo Neruda.
- Socompa esquina Torompuri.
- Santa Carolina esquina Santa Mercedes.
- Santa Marta esquina Archipiélago Juan Fernández.
- Incahuasi esquina San David.
- Sta. Mercedes esquina Ojos del Salado.
- Bombero Víctor Silva esquina Balmaceda.
- Santa Mercedes esquina Bombero Benjamín Lazo.
En San Miguel
- Sebastopol esquina Macaroff.
- Tannenbaum esquina León de La Barra.
- Moscú esquina Santa Fe.
San Ramón
- Nueva Fuenzalida Urrejola esquina Alvear.
- Santa Ana esquina Rivadavia.
- El Parrón esquina Elías Fernández Albano.
- Argentina esquina Pedro Aguirre Cerda.
- Guatemala esquina Santa Rosa.
- Elías Fernández Albano esquina Brasil.
- Ecuador esquina Ayacara.
- Independencia esquina Bolivia.