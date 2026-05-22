A qué hora parte hoy el megacorte de agua en la Región Metropolitana: las comunas afectadas y los puntos de abastecimiento

El propósito de la medida es permitir los trabajos destinados a mantener y robustecer la infraestructura sanitaria de la red de distribución de agua potable.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Durante 36 horas se prolongará el megacorte de agua que afectará a ocho comunas de la Región Metropolitana, según anunció la empresa Aguas Andinas.

Según detalló la compañía, el propósito de la medida es permitir los trabajos destinados a “mantener y robustecer la infraestructura sanitaria de la red de distribución de agua potable”.

Se trata de “obras de renovación en uno de los principales acueductos de la Región Metropolitana, que abastece a cerca de 143 mil clientes de sectores acotados de 8 comunas del sector sur de la ciudad”, precisó Aguas Andinas.

A qué hora comienza el megacorte y en qué comunas

De acuerdo con lo reportado por la empresa, el megacorte comenzará a las 20:00 horas de este viernes 22 de mayo y se prolongará hasta las 08:00 horas del domingo 24 de mayo.

Las comunas afectadas son las siguientes:

El Bosque

La Cisterna

San Bernardo

La Florida

San Miguel

La Granja

San Ramón

La Pintana

Los sectores en los que se concretará el megacorte corresponden a:

Además, Aguas Andinas también dio a conocer dónde se ubicarán los puntos de abastecimiento en los sectores afectados por el megacorte.

En concreto, se trata de:

El Bosque

Temuco N° 810.

Jorge Teillier N° 924.

Vecinal Oriente N° 13340.

Juan Solar Parra N° 1228.

Baquedano N° 9664.

Agustín Calderón Rojas N° 11563.

Portales N° 1095.

Las Perlas N° 11270.

Las Esquilas N° 1430.

Juan Sebastián Bach N° 12015.

Las Pataguas N° 11882.

Llancahue esquina Indio Jerónimo.

Navarino N° 896.

Madrid N° 670.

Cacique Uno Pillán N° 10201.

Las Parcelas N° 1897.

General Carvajal N° 12054.

María Luisa Bombal N° 13149.

Av. Central N° 35.

Capricornio N° 9703.

Universo N° 10190.

Santa Elena N° 956.

La Cisterna

Fernández Albano esquina Gran Avenida.

Sergio Ceppi esquina Colón.

Iquique esquina Fuenzalida Urrejola.

Alcalde Barrera esquina Inés Rivas.

Julio Covarrubias esquina Vicuña Mackenna.

Inés Rivas esquina Rosario de Santa Fe.

Santa Anselma N° 377.

Pedro Aguirre Cerda esquina Gran Avenida.

Isabel la Católica esquina Chile España (Plaza Cervantes).

Ignacio Echeverría esquina Paraguay.

La Florida

Trinidad esquina Calle Uno.

San José de la Estrella esquina Sta. Raquel.

San José de la Estrella esquina Punta Arenas.

Rafael Matus esquina Sta. Raquel.

María Elena esquina Santa Raquel.

Bahía Catalina esquina María Elena.

Julio César N° 1095.

En La Granja

Cardenal Raúl Silva Henríquez esquina Las Uvas y El Viento.

Vicuña esquina Pedro Lira.

San José de la Estrella esquina Vicuña.

Canto General esquina Sofía Eastman de Hunneus.

Parinacota esquina Socoroma.

Cristóbal Colón esquina Leif Ericson.

Las Uvas y el Viento esquina Av. El Parque.

Alfredo Valenzuela esquina Mauricio Rugendas.

Los Lirios esquina San José de la Estrella.

La Pintana

Gabriela Figueroa esquina Observatorio.

Joaquín Edwards Bello esquina Pedro Hunneus.

Pío X N° 10739.

La Serna esquina General Arriagada.

San Bernardo

Salvador Allende esquina Luis Emilio Recabarren.

18 de Abril esquina Pje. Poeta Pablo Neruda.

Socompa esquina Torompuri.

Santa Carolina esquina Santa Mercedes.

Santa Marta esquina Archipiélago Juan Fernández.

Incahuasi esquina San David.

Sta. Mercedes esquina Ojos del Salado.

Bombero Víctor Silva esquina Balmaceda.

Santa Mercedes esquina Bombero Benjamín Lazo.

En San Miguel

Sebastopol esquina Macaroff.

Tannenbaum esquina León de La Barra.

Moscú esquina Santa Fe.

San Ramón