Senadora Fabiola Campillai y ley Naín-Retamal: “Es una aberración”

4 de Abril de 2023

La senadora independiente Fabiola Campillai se mostró en contra del proyecto Naín-Retamal, que se discute en la Cámara Alta, dejando en claro que “es una aberración”, por lo que pedirá el veto presidencial.

En su alocución, Campillai puntualizó que “me pongo de pie para hablar porque, al parecer, a este Senado no le basta con tener una colega, a la cual un carabinero le disparó en la cara con un arma que supuestamente era un arma no letal y que pudo haber sido letal para mí, porque estuve entre la vida y la muerte”.

“Hoy, ese carabinero, gracias a dios y la justicia, está preso, a 12 años de cárcel. Esta ley, gatillo fácil ¿dice que puede haber impunidad retroactiva? O sea, que se le va a poder revisar el caso a la persona que me disparó. ¿Qué le decimos a las personas que perdieron familia”, agregó Fabiola Campillai.

Para la parlamentaria, “este proyecto salió peor de la comisión de Seguridad, es una aberración como está hoy. No se escuchó ni siquiera al alto comisionado de la ONU. Es impresentable y lo digo de pie, porque quiero ver quiénes votan a favor de este proyecto, porque este proyecto no va a evitar que mueran más personas”.

Sus palabras no cayeron bien en la oposición, donde Carmen Gloria Aravena (IND) recalcó que “esta ley para nada es el gatillo fácil, tampoco es un privilegio, más bien es un derecho, principalmente vinculado a la legítima defensa privilegiada, que no es un privilegio pero sí es claramente una necesidad devolver a Carabineros, policías y Fuerzas Armadas, la legítima defensa frente a una situación en la que ellos no la pidieron, cumpliendo sus funciones y hoy día son muchas veces perseguidos y condenados a perder sus carreras porque tuvieron que defenderse o defender a otro”, indicó.

“Este proyecto de ley que aumenta penas en delitos cometidos contra autoridades en ejercicio del resguardo del orden público era esperado hace mucho tiempo. Sé que estamos divididos en esto, y no tengo problema en decirle a la senadora Campillai que sí, yo voy a votar a favor de este proyecto y lamento que nos amenace a quienes votamos a favor o en contra”, sentenció Aravena.