VIDEO – El enojo de Rodolfo Carter al preguntarle por su posible “abandono de deberes”

12 de Abril de 2023

Luego del enfrentamiento a tiros que terminó con tres carabineros heridos y un delincuente fallecido, el alcalde de La Florida se molestó al ser consultado por la acusación que maneja la Contraloría.

El alcalde Rodolfo Carter de La Florida mantiene su postura en contra de La Moneda después del grave enfrentamiento a tiros que terminó con tres carabineros heridos a bala y un delincuente muerto en una de las viviendas del sector Los Quillayes de esta comuna del sur de la Región Metropolitana.

Luego de ser catalogado de “efectista” desde el Ejecutivo por su plan de demolición de “narco-casas” en el territorio que administra, la máxima autoridad floridana volvió a emplazar al Ministerio del Interior y su titular Carolina Tohá para tomar medidas preventivas después de los hechos de violencia vinculados al narcotráfico y bandas de crimen organizado que han marcado este 2023.

“La hago responsable por su ceguera y su sectarismo… Carolina Tohá tiene que terminar con el show, no nos contesta el teléfono. Se dedican a pelear con un alcalde, cuando lo relevante ahora es que un niño vuelve a casa y se tenga que esconder debajo de una cama como está pasando en este minuto. El Gobierno es negligente y silencioso”, fueron parte de sus expresiones antes de visitar a los funcionarios policiales que se salvaron de caer en riesgo vital tras la balacera.

En esa misma intervención pública en las afueras del Hospital de Carabineros (Hoscar), ubicado en Ñuñoa, Carter fue consultado por una reportera de televisión por el recurso que fue presentado en su contra en la Contraloría General de la República por “notable abandono de deberes”.

Este oficio fue interpuesto hace algunos días por la concejal Marcela Abedrapo, situación que derivó en una denuncia de Rodolfo Carter por injurias y calumnias en contra de la militante comunista.

La molestia de Rodolfo Carter con una periodista

“En los últimos días ha habido una polémica porque una concejala presentó un documento para ver y evaluar si usted habría presentado un notable abandono de deberes…”, alcanzó a decir la periodista antes de ser interrumpida por el jefe comunal floridano en medio de la expectación que generó la noticia ocurrida pasadas las 14:00 horas de este miércoles.

“A usted le parece de buen gusto, cuando hay tres carabineros mártires adentro heridos… Yo no voy a contestar una miseria como esa. A mí me parece de muy mal gusto cuando el Gobierno manda a sus soldados a pelear políticamente cuando de lo que deberíamos estar pendientes es cómo todos juntos combatimos contra el delito. Yo no voy a contestar a esa pregunta”, replicó molesto.

Este es el momento: