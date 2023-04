Diego Ibáñez aclara acusación a Juan Sutil de “pasar un par de millones” a diputados de Chile Vamos

27 de Abril de 2023

El diputado Diego Ibáñez (CS) protagonizó un polémico momento en una entrevista, luego que asegurara que Juan Sutil, candidato al Consejo Constitucional, le entregaba dinero a parlamentarios de Chile Vamos para que voten determinados proyectos en la Cámara Baja.

Ante esto, el periodista Iván Núñez de 24 Horas le pidió que precisara sus palabras, ya que su acusación daría cuenta de un eventual caso de cohecho.

Ibáñez sostuvo que estaba haciendo mención a los aportes que reciben los legisladores a través del Servicio Electoral.

“A propósito de Juan Sutil, que por los demás ha pasado un par de millones de pesos a algunos parlamentarios de Chile Vamos y después en las comisiones votan a favor de las AFP o votan en contra de la democratización al derecho al agua. Son cuestiones que existen, que son históricas y que hoy también están operando en este proceso de elección de nueva Constitución”, disparó el diputado del Frente Amplio.

Iván Núñez le hizo ver que lo denunciaba era un delito, por lo que lo emplazó a explicar lo que quería decir.

En esta línea, el diputado Ibáñez detalló que “tú te metes a la página del Servel, ves aportes a los candidatos y ves cuánto, $1 millón, $2 millones, $3 millones u $8 millones, les pasa un empresario a un candidato”.

“Ese empresario defiende una posición política y esto es como la teoría de la conspiración. Luego el parlamentario vota de una manera en la Comisión de Trabajo, en la Comisión de Hacienda, contra la reforma tributaria, que es misteriosamente la posición que el financista tenía”, sostuvo.

Diego Ibáñez precisó que “es evidente que tú no le vas a pasar plata a quién esté en contra de tus ideas. Tu no vas a financiar a tu adversario, no sé si eso existe en algún, y eso está en Servel.cl”.

Junto con ello, dio los nombres de los destinatarios de estos dineros, “es Juan Antonio Coloma, Diego Schalper o Jorge Alessandri. De hecho Alessandri fue el que más gastó, creo que 200 millones de pesos recibió de aportes”.