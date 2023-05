“Ha pasado millones”: Juan Sutil anuncia querella contra Diego Ibáñez a días de la elección

3 de Mayo de 2023

El candidato al Consejo Constitucional por la Región de O'Higgins no quiere dejar pasar las acusaciones que realizó el diputado.

Las declaraciones del diputado Diego Ibáñez de Convergencia Social (CS) no pasaron inadvertidas. El parlamentario representante del oficialismo acusó a Juan Sutil, ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y actual candidato al Consejo Constitucional, de financiar a los partidos de oposición para luego obtener réditos en el parlamento.

“Juan Sutil ha pasado un par de millones de pesos a algunos parlamentarios de Chile Vamos que después en las comisiones votan a favor de las AFP o votan en contra de la democratización al derecho al agua. Son cuestiones que existen, que son históricas y que hoy también están operando en este proceso de elección de nueva Constitución”, dijo el representante del distrito 6 de la Región de Valparaíso.

Frente a estas declaraciones emitidas en TVN, el empresario, que está en campaña en la Región de O’Higgins por un lugar en el órgano de 50 miembros que confeccionará un segundo borrador de nueva Constitución, anunció acciones legales en contra de Ibáñez.

“He tenido ataques de todo tipo, partiendo por el diputado Ibáñez, que en un programa gratuitamente falta a la verdad y me acusa de haber entregado dineros a diputados de la nación”, replicó Sutil.

La demanda contra Ibáñez

“Esto está en manos de dos abogados que están estudiando los antecedentes. Nosotros nos vamos a querellar probablemente esta semana o a más tardar la próxima. Me voy a querellar porque no tengo por qué aceptar que un diputado falte a la verdad de esa forma. Si tú te fijas en la entrevista se le da la oportunidad a este de retractarse en dos oportunidades. Y él recula y dice que efectivamente esto es a través del Servel”, dijo Sutil en radio Agricultura.

“Menciona diputados que no he apoyado nunca (Juan Antonio Coloma, Diego Schalper y Jorge Alessandri), ni a través del Servel ni nunca. Ni siquiera con un llamado por teléfono. Él falta a la verdad doblemente. Yo voy a ir a todas las consecuencias, me parece que el diputado Ibáñez denigra la política. Yo no reviso muchos las redes sociales, pero las hice revisar y en general no hacen bien papilla a este señor Ibáñez por mentiroso y por faltar a la verdad. Eso va a tener que pagar sus consecuencias”, agregó.