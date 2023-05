Servel apunta al Senado por la habilitación de la candidata del PDG condenada por narcotráfico

5 de Mayo de 2023

Karla Añes seguirá apareciendo en la papeleta, pero en el Servicio Electoral anuncian investigación por estar habilitada a pesar de sus antecedentes.

El Partido de la Gente (PDG) está a la espera de los resultados de la elección del domingo para saber si realmente afectó el terremoto político que sufrió a horas de las votaciones después de la renuncia de la candidata Karla Añes. La aspirante al Consejo Constitucional por la Región de Arica y Parinacota declinó seguir en carrera tras conocerse su condena por tráfico de cocaína que la mantuvo en prisión por cinco años y un día.

Pero no es lo único. Hay un problema mayor, pues en el Servicio Electoral (Servel) no apareció en los registros la otra parte de la sentencia, la cual explicaba que la aspirante a uno de los cupos para trabajar en una nueva Constitución tenía “inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos”.

A horas de hacerse público el caso de Añes, el Servel explicó que igualmente aparecerá en la papeleta, pues no se cumplió con el plazo para rechazar su candidatura.

El PDG, que lidera Franco Parisi, le quitó el piso político y el apoyo a pesar de entender su situación. Igualmente, la hoja de vida de la candidata contiene también problemas al interior de la cárcel, pues en sus antecedentes aparecen incautación de celulares y otros delitos.

¿Qué pasará con el Servel y el caso de Añes?

Debido a lo ocurrido con Karla Añes, el Servel está en medio de una polémica, pues no consideró toda la condena y la candidata apareció habilitada en su inscripción para postular al Consejo Constitucional. El presidente del organismo, Andrés Tagle, anunció una investigación por esta irregularidad que permite que el nombre de la ariqueña se mantenga en el voto.

“Efectivamente esta condena fue calificada como general en nuestros registros y por eso se volvió a habilitar y no como de drogas. Esto requiere una rehabilitación por parte del Senado, rehabilitación que obviamente no ha llegado y que el Senado no realizó porque esta persona no lo ha solicitado”, complementó.