“Política ficción”: Vallejo descarta fin del proceso constitucional si gana el Rechazo

15 de Mayo de 2023

"Estar solo pensando en qué viene después nos desvía la atención de lo que es importante", aseguró la secretaria de Estado.

De “política ficción” calificó la ministra Camila Vallejo el proyecto presentado esta mañana por tres diputados, a través del cual se busca impedir que se realice un nuevo proceso constitucional si es que en diciembre próximo gana la opción Rechazo.

La iniciativa, con la que se pretende que no se implemente otro proceso en los próximos ocho años si no se aprueba el proyecto de Constitución que se presentará a la ciudadanía, la dieron a conocer los legisladores del movimiento Avancemos Chile Víctor Pino y Yovana Ahumada (ambos ex PDG), además del independiente Enrique Lee.

Al tanto del proyecto de ley, la vocera del Gobierno no solamente lo calificó de “política ficción”, sino que aseveró que la iniciativa en realidad se desvía del actual proceso, del cual la ciudadanía espera que surja “una Constitución hecha en el siglo XXI y de forma democrática”.

“Por eso es tan importante insistir en el presente, en poner los ojos en aquellos que fueron electos para asumir este desafío en esta segunda oportunidad histórica, más que estar solo pensando en qué viene después, porque nos desvía la atención de lo que es importante, porque es construir escenarios hipotéticos“, analizó la secretaria de Estado.

Diálogo democrático

Camila Vallejo planteó que el Ejecutivo espera que cuando “el Consejo Constitucional se constituya, pueda dar demostración en los hechos, y no solamente en las entrevistas o declaraciones, de que son capaces de fortalecer el diálogo democrático e inclusivo (…), sin dejar a sectores fuera“.

“Nadie quiere que volvamos a desaprovechar una oportunidad como ésta, pero todo eso depende del rol que asuman en la práctica los consejeros y las consejeras constitucionales y del resultado del trabajo que tengan”, reflexionó la ministra Vallejo.

La secretaria de Estado aprovechó la ocasión para desearles “la mejor de las suertes” a los consejeros constitucionales.

“La ciudadanía podrá juzgar en el plebiscito de salida si está de acuerdo o no con la propuesta, eso no lo hace el Gobierno“, cerró.