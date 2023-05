Ex subsecretario y acusación de acoso: “Nunca he usado ningún tipo de lenguaje, ni sexual ni de otra naturaleza”

29 de Mayo de 2023

Larraín dejó en claro que no sabe las verdaderas razones de su salida de la Subsecretaría de Previsión Social, aunque dejó ver una tensa relación con Jeannette Jara.

Christian Larraín, ex subsecretario de Previsión Social, descartó la versión dada por La Moneda respecto a su salida del cargo, donde se apuntó a una denuncia de acoso sexual en su contra.

En entrevista con CNN Chile, Larraín relató que el viernes pasado “me llama la ministra (Jeannette Jara) y me dice: subsecretario, tienes que dejar el cargo porque tengo una denuncia de acoso sexual en su contra“.

“Yo no tengo problema en renunciar el cargo, pero me importa mi integridad”, sostuvo Christian Larraín, quien precisó que ante su insistencia, la ministra Jara le detalla que “es por uso de lenguaje con connotación sexual en público”.

Ante esto, el ahora ex subsecretario dejó en claro que “nunca he usado ningún tipo de lenguaje, ni sexual ni de otra naturaleza, dirigido a un hombre o mujer que pueda ser calificado como acoso”, agregando que “el ambiente de trabajo en la Subsecretaría era distendido, relajado, abierto y horizontal”.

“Esto me extrañó de sobremanera, cuando me fui, todo mi equipo directivo, la mayoría mujeres, me mandaron su reconocimiento. El día anterior me reuní con la asociación de funcionarios y lo único que resultó de esa reunión fue el reconocimiento de la relación de trabajo con los funcionarios”, enfatizó.

Junto con ello, dio cuenta de una relación deteriorada con la titular de Trabajo, luego que exteriorizara el rechazo que tenía la reforma previsional del Gobierno, desarrollando una propuesta alternativa y sostenible, la cual dio a conocer a parlamentarios de todas las bancadas.

Tras esto, “participo en un seminario y digo que las cuentas nocionales no tienen mayoría parlamentaria y como Gobierno estamos obligados a dar alternativas, después de esto la relación con la ministra se tensó”, ya que Jeannette Jara lo reprendió públicamente por estos dichos “y que me tenía que quedar callado”.

La versión de la ministra Jara

Por su parte, la ministra Jeannette Jara se refirió a la polémica salida de Christian Larraín de la Subsecretaría de Previsión Social, apuntando desde el Congreso que “desde que se le pidió la renuncia, han habido varias teorías conspirativas dando vuelta, pero lo cierto es que los cargos de ejercicio político están siempre a disposición del Presidente de la República”.

“Para nosotros es importante que se mantenga un estándar, en el cual la convivencia laboral de las y los trabajadores sea debidamente resguardada. En ese contexto, se incidió en algunas conductas que no eran del todo positivas”, indicó la secretaria de Estado.

En esta línea, anunció la realización de un sumario administrativo, donde Larraín “podrá hacer todos sus descargos”.