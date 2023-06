Renuncias y suspensiones: todos los conflictos de la mesa de la Cámara Baja dirigida por Vlado Mirosevic

20 de Junio de 2023

La testera no ha estado exenta de conflictos, lo que ha desencadenado en la renuncia de Carlos Bianchi, mientras que Pérez suspendió su participación en ella.

El lunes 10 de julio se termina el periodo de la diezmada mesa de la Cámara de Diputados liderada por Vlado Mirosevic (PL), Carlos Bianchi (IND-PPD) y Catalina Pérez (RD).

Y la testera no ha estado exenta de conflictos, lo que ha desencadenado en la renuncia de Carlos Bianchi, mientras que Pérez suspendió su participación en ella.

El primero en dar un paso al costado fue el parlamentario por Magallanes, quien la semana pasada oficializó su prematura salida de la vicepresidencia de la Cámara Baja por “razones personales”, pero dejando en su rechazo a lo que llamó el “fuerte lobby” del Gobierno para que el sexto retiro del 10% no viera la luz.

En una carta enviada a Vlado Mirosevic, Bianchi expresó que “durante esa jornada (votación del sexto retiro) hubo que enviar la iniciativa de vuelta a Comisión por no tener un texto definido en caso de aprobación. Luego se votó un improvisado cierre del debate, que si bien se ajustó al reglamento, dejó a más del 60% de los inscritos sin poder ejercer su derecho a la palabra, incurriendo en una censura que no puedo avalar bajo ningún motivo (…) Aquí hubo una intencionalidad para que el proyecto fracasara”.

“Todo lo anterior, nos hace pensar que aquí hubo una intencionalidad para que el proyecto fracasara, y lo más grave aún es que fue en concordancia con el Gobierno que hizo un lobby brutal para evitar que los parlamentarios y parlamentarias votaran a favor del sexto retiro. Creo que como Poder Legislativo, independiente del Poder Ejecutivo, tenemos que entregar a los diputados y diputadas las garantías de pluralismo y autonomía necesarias para cumplir cabalmente con nuestro rol, por lo que no puedo mantenerme indiferente ante el control que pretende tener el Ejecutivo sobre esta Mesa”, argumentó el diputado.

En esta línea, agregó que “quizás lo más cómodo y fácil es seguir como vicepresidente y mirar hacia el costado, pero desde mi independencia y consecuencia, siento el deber ético de dar un paso al costado”.

Catalina Pérez congela su participación

El último conflicto lo protagonizó la diputada RD Catalina Pérez, quien congeló su participación como segunda vicepresidenta, luego que saliera a la luz un millonario acuerdo entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la organización donde su pareja, Daniel Andrade, es representante legal.

Ante esto, la legisladora del Frente Amplio dejó en claro que no dará un paso al costado, solo que suspenderá su labor como parte de la mesa liderada por Vlado Mirosevic.

“Han sido días duros, pero no vamos a dar lugar al aprovechamiento político de ninguna fuerza. El daño que a mí se me ha infringido no puedo permitir se infrinja también al oficialismo. Nosotros tenemos un proyecto político que cuidar y necesitamos que el Congreso no se pierda en este tipo de discusiones”, indicó a la prensa.