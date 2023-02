Vlado Mirosevic acelerará discusión del sexto retiro: “Mientras más pasa el tiempo más se engaña a la gente”

28 de Febrero de 2023

El presidente de la Cámara de Diputados hizo el anuncio a pesar de no estar de acuerdo con la medida.

Compartir

Terminado el receso parlamentario del Congreso Nacional, uno de los primeros temas que se comenzarán a tratar en la sala de la Cámara de Diputados serán los proyectos del sexto retiro de los fondos de las AFP o la fórmula para un autopréstamo que está siendo promocionado por algunos parlamentarios.

Rubén Oyarzo, diputado del Partido de la Gente (PDG), por ejemplo, postula que de no existir ayudas para la ciudadanía en marzo, lo mejor es pensar en el retiro de fondos de la AFP. Su ex compañero de colectividad, Víctor Pino, en tanto, asegura que es mejor un autopréstamo al considerar a los ciudadanos como un banco al que en el futuro se podrán devolver los dineros.

En este contexto, con las presiones que comienzan a aparecer luego de las vacaciones, el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Vlado Mirosevic, aseguró que apurará la discusión de esta materia para que, según su visión, sea rechazada prontamente.

Mirosevic y la utilización política de los retiros

“Este debate tiene que ser discutido y votado. Yo voy a votar en contra, no tengo dudas… Creo que se va a rechazar. Creo que el sexto retiro no será aprobado en el Congreso, ni en la Cámara ni en el Senado y, por lo mismo, creo que es necesario que esto se discuta y se vote rápidamente. Además, creo, mientras más pasa el tiempo más engaño se produce a la gente respecto a que le va a llegar la plata, porque digámoslo y no ilusionemos a nadie, la plata no le va a llegar, no habrá sexto ni séptimo retiro“, expuso.

“Hay que decirle a la gente de manera muy clara: hay un utilización política para ilusionar a un grupo de personas respecto de que la plata le va a llegar… Y eso no es verdad, no les va llegar. El panorama económico del país, que inicialmente había análisis de muchas nubes negras para este 2023, creo que se ha ido despejando. Empezó a salir el sol y hoy los pronósticos son mucho mejores para este 2023″, complementó Mirosevic en radio Universo.