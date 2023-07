RN tras reunión con ministros por reforma previsional: “Nos vamos con un sabor más amargo que la primera vez”

30 de Junio de 2023

“Me voy con un sabor más amargo que la primera vez”, fue la frase que lanzó el jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, tras conocer la propuesta por el 6% adicional de cotización entregada por la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Similar sensación manifestó la diputada Ximena Ossandón, al afirmar que “la semana pasada salimos con una sensación mucho más de que estábamos acercándonos”. Mientras que Eduardo Durán agregó que “nos damos cuenta que (desde el gobierno) insisten en su propuesta de no entregar el aumento de la cotización adicional del 6% a la cuenta individual de cada trabajador, porque eso es lo que quiere la gente”.

Frank Sauerbaum explicó que la reunión “trató básicamente de cómo administrar este 6%. El gobierno sigue proponiendo una figura similar al proyecto inicial en donde hay un porcentaje importante que iría a una cuenta similar a la nocional que la administraría el Estado, y un 2% proponen a una cuenta individual”.

Al respecto, Ximena Ossandón precisó que “esto de las cuentas nocionales, nosotros pensamos que estaban bastante más muertas de lo que nos hemos dado cuenta que están hoy día. Es como dice el dicho, es como el mismo perro con otro collar”.

Mientras que Eduardo Durán reiteró que “es necesaria la solidaridad, (pero) hay que hacerla con los impuestos generales de la Nación. Nosotros tenemos el mejor espíritu porque también entendemos que hay que mejorar las pensiones, pero no a costa de los fondos de los trabajadores, no haciendo que el Estado se haga cargo y maneje los fondos de los trabajadores porque nos hemos dado cuenta (que por) los acontecimientos de los últimos días, que este gobierno lamentablemente ha mal utilizado los fondos de los trabajadores en beneficio de algunas fundaciones y los dineros no han llegado a la gente que más lo necesita”. Declaraciones con las que coincidió el jefe de bancada, quien precisó que la solidaridad “hay que hacerla con impuestos generales”.