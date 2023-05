Presidente Boric pide solidaridad para llegar a un acuerdo y concretar la reforma de pensiones

1 de Mayo de 2023

En su intervención por el Día Internacional del Trabajo, el mandatario, además, defendió los avances de su gestión en materia laboral.

El presidente Gabriel Boric se trasladó hasta el Hospital del Trabajador ACHS en Providencia para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores durante este lunes 1 de mayo. Acompañado de las ministras Jeannette Jara del Trabajo y Ximena Aguilera de Salud, además, del ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde; el mandatario hizo énfasis en la reforma a las pensiones que su administración pretende implementar.

“¿Por qué el sistema de pensiones va a ser solamente un ráscate con tus propias uñas? Tenemos que lograr incorporar elementos de solidaridad manteniendo ciertos elementos que han comprobado ser importantes para los chilenos y chilenas como la propiedad de los fondos y la posibilidad de elegir quien invierte los ahorros previsionales”, expresó el jefe de Gobierno.

“Para lograr mejorar el sistema de pensiones se necesita distribuir de mejor manera la riqueza no para que el Estado tenga más plata, (sino) para que tengamos mejor cohesión social, para que podamos financiar derechos sociales y seguridad social, ese es el objetivo. La opción de heredabilidad, como la propiedad de los fondos, como la posibilidad de elegir quién invierte los ahorros previsionales, deben incorporar mecanismos de solidaridad y universalidad”, enfatizó.

En esta alocución, Boric habló del diálogo con el empresariado y el presidente de la CPC. “Como me recuerda constantemente Ricardo Mewes, estamos preocupados del crecimiento y cómo logramos equilibrar el objetivo de que haya incentivos para invertir, que estén los incentivos bien puestos para crecer, y a la vez distribuimos de mejor manera la riqueza, somos capaces como sociedad chilena de lograr eso, no tengo ninguna duda, y lo vamos a seguir intentando desde el parlamento”, dijo.

Boric defiende los avances de su Gobierno

En la oportunidad, el mandatario se refirió a las nuevas normativas que se han podido implementar durante su gestión. Sueldo mínimo y las 40 horas son los proyectos que realzó Boric en su intervención pública del 1 de mayo.

“En materia laboral este año es donde hemos tenido quizás los mejores ejemplos de lo que puede conducir el diálogo social. Cuando nos sentamos en una misma mesa nos damos cuenta de que queremos ir al mismo lugar y que por lo tanto vale mucho más la pena colaborar que competir o confrontar”, expuso.

“Si en el mundo laboral hemos tenido los mejores ejemplos de éxito de diálogo entre los trabajadores, empresarios y autoridades es algo que tenemos que resaltar y que ojalá logremos transmitir hacia el resto del diálogo social… Cuando se hacen convergencias con las empresas, como ha sido el caso de las 40 horas, me parece que se da cuenta de que cuando trabajamos unidos, trabajamos mejor. No me cabe duda de que eso se puede podemos avanzar en otras áreas de la sociedad, mejorando la legislación existente”, advirtió.