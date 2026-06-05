La Moneda respalda a Rabat por eventuales indultos a violadores de niños: “La ley obliga a revisar caso a caso”

Consultado sobre si los indultos no deberían considerar a los violadores de niños, Máximo Pavez aseveró que “no se puede. Lo que hay que hacer es resolver las peticiones en su mérito porque así lo ordena la ley”.

AGENCIA UNO

Máximo Pavez, subsecretario del Interior, salió al paso de la controversia generada por las declaraciones de Fernando Rabat, ministro de Justicia, quien no descartó que violadores de niños puedan recibir el indultos, ya que el beneficio se entregará “dependiendo de las circunstancias del caso”.

En entrevista con CNN Chile, Rabat fue consultado sobre si condenados por abuso a menores podrían recibir este tipo de beneficios carcelarios, aseverando que “van a depender mucho las circunstancias en que esa persona esté en el momento. Per se es un delito muy grave, pero si las circunstancias del expediente le arrojan un determinado antecedente que a usted le permita pensar distinto, deberá ponderarlo debidamente”.

Ante esta postura, el subsecretario Pavez expresó que “el ministro Rabat ha sido muy claro, la ley obliga a revisar caso a caso todas las peticiones que el derecho corresponda”.

En esta línea, el funcionario de Interior argumentó que “no corresponde hacer un pronunciamiento ex ante si no que lo que corresponde es: cuando una persona de acuerdo a la ley vigente en materia de indultos, realiza una petición a la autoridad respectiva, que esa petición se realice va a traer como consecuencia una respuesta fundada de parte de la autoridad competente para la entrega del indulto y eso es lo que ha dicho el ministro Rabat, que no corresponde ex ante emitir un pronunciamiento, sino que analizar en su mérito todas las peticiones que llegan para aplicar la ley”.

Consultado sobre si los indultos no deberían considerar a los violadores de niños, Máximo Pavez aseveró que “no se puede. Lo que hay que hacer es resolver las peticiones en su mérito porque así lo ordena la ley”.