Corte Suprema da portazo a Joaquín Lavín Jr: seguirá en prisión preventiva

La Corte Suprema rechazó el recurso interpuesto por el exdiputado Joaquín Lavín León para cambiar la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre él desde mayo de este año por presunto fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos.

“En relación al primer grupo de objeciones planteadas por la defensa, y que tienen relación con la falta de fundamentación defectuosa de la sentencia, esta Corte comparte lo expresado por la resolución recurrida, en el sentido que de su lectura es posible apreciar que ella se hace cargo de las materias señaladas por el recurrente y que contiene una fundamentación suficiente de los motivos por los cuáles decide imponer la prisión preventiva al amparado”, argumentó el máximo tribunal en respuesta al recurso de amparo.

Asimismo, rechazaron el argumento de la defensa de Lavín Jr. que instaba a considerar las atenuantes: “Resulta necesario considerar que, en un estadio procesal inicial como la formalización, parece adelantado referirse a la concurrencia o no de circunstancias modificatorias, las que deberán ser argumentadas y acreditadas en la oportunidad procesal correspondiente”. La necesidad de cautela, a juicio de la Corte Suprema, fue lo suficientemente fundamentada en la resolución.

Al hijo del excandidato presidencial Joaquín Lavín, se le acusa de haber utilizado las asignaciones parlamentarias en campañas políticas. El fraude al fisco asciende a $100 millones, según la Fiscalía. El caso también involucra a su esposa también imputada por fraude al fisco, Cathy Barriga, pues habría destinado fondos de forma irregular a siete funcionarios a su cargo para trabajar en la campaña electoral de ella como alcaldesa de Maipú y en la de su padre como candidato presidencial.