Las medidas anunciadas por Canal 13 ante huelga de trabajadores de Secuoya

Canal 13 emitió una declaración pública precisando que “dicha situación responde a un proceso de negociación interna de esa empresa y no involucra a los trabajadores de nuestra estación”.

Canal 13 emitió una declaración pública ante el anuncio del Sindicato de Trabajadores de Secuoya Chile, que presta labores a la estación televisiva, de iniciar una huelga legal a partir del lunes 8 de junio.

Respecto a cómo afectará la paralización a Canal 13, los funcionarios precisaron que “nuestro vínculo con la empresa comenzó luego de que Canal 13 decidiera externalizar todos sus servicios el año 2018. No tuvimos mucha alternativa: o nos pasábamos a la empresa externa, con menores sueldos y perdiendo antigüedad y beneficios, o nos quedábamos cesantes”.

“Finalmente, queremos pedir disculpas a la gran audiencia de Canal 13, quienes podrían percibir una menor calidad de servicios y transmisiones durante la huelga debido a los reemplazos de última hora que la empresa Secuoya deberá activar para cumplir con el canal”, cerró el Sindicato de Trabajadores.

Ante este anuncio, Canal 13 emitió una declaración pública precisando que “dicha situación responde a un proceso de negociación interna de esa empresa y no involucra a los trabajadores de nuestra estación”.

“Asimismo, comunicamos que Canal 13 continuará al aire y operando con total normalidad, por lo que la parrilla programática del 13- y la de todas sus plataformas- no se verá afectada”, puntualizó la estación de Luksic.

El canal de TV dejó en claro que “al tratarse de servicios prestados por una organización externa a la administración de la señal, la estación ha activado de forma autónoma sus planes de contingencia para asegurar el óptimo funcionamiento técnico y operacional”.

“Estas medidas tienen como único fin resguardar la continuidad de las transmisiones y el compromiso con la audiencia, rigiéndose estrictamente bajo el marco legal vigente para proteger la operación sin interferir en un conflicto de terceros”, sentenció.