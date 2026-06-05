TGR notifica a empleador que retendrá el sueldo que exceda los $2 millones a trabajador que debe el CAE

En caso de que el empleador no entregue los antecedentes solicitados por la TGR, deberá hacerse cargo de la deuda del trabajador.

En medio de los procesos administrativos de cobranza del Crédito con Aval del Estado (CAE) que lidera la Tesorería General de la República, se dio a conocer el caso de un deudor cuyo sueldo podría ser embargado por la institución dependiente del Ministerio de Hacienda.

En concreto, la TGR notificó al empleador de quien mantiene la deuda que embargará el excedente de 56 Unidades de Fomento ($2.278.941) de la remuneración del trabajador. Vale decir, que todo lo que obtenga el funcionario por concepto de sueldo que supere las 56 UF líquidas será embargado.

Esta medida será aplicada, según se lee en el documento judicial, hasta que se cubra la deuda asociada al CAE que mantiene el trabajador.

La resolución obliga, además, al empleador a informar a la tesorería si el trabajador efectivamente tiene remuneraciones que se puedan retener. En caso contrario, el empleador “quedará solidariamente responsable del pago de las sumas que haya dejado de retener o de remitir al Servicio de Tesorerías, de conformidad a lo establecido en el artículo 170 del Código Tributario”.

La remuneración retenida, en tanto, deberá ser remitida a la TGR en los primeros diez días hables del mes siguiente a la retención, ordena la resolución.

La medida se enmarca en los procesos de cobro administrativos por la TGR. En los últimos días, oficializó que en tres regiones del país —Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos— ya se inició el proceso de embargo de bienes raíces de quienes no regularizaron su deuda tras ser notificados en semanas anteriores.



