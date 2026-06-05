La advertencia de Schalper luego de que Kast perfilara a Arrau como presidenciable: “Le pone un yunque muy pesado”

“A tres años y medio (de la elección presidencial) es muy temprano”, reparó el jefe de bancada de RN.

Aunque restan más de tres años para que en Chile inicie nuevamente la carrera presidencial, antes de la Cuenta Pública el presidente José Antonio Kast ya reveló algunos de los nombres que podrían perfilarse pare ese periodo.

En una entrevista concedida a CNN a fines de mayo, el mandatario fue consultado sobre si ve a su actual ministro de Seguridad, Martín Arrau (Partido Republicano) como una posible carta presidencial para el sector. “Les veo pasta de presidenciable a varios y varias”, dijo para luego reconocer que incluía a Martín Arrau en ese listado.

“Todos los que hemos estado en esto hace un tiempo ya sabemos perfectamente que a tres años y medio es muy temprano”, dijo el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, sobre ese debate que se levantó en el oficialismo, a raíz de la respuesta de Kast, según consignó Emol.

La postura de Schalper se alinea con la ya expresada por su colectividad. Esta semana, la presidenta de RN, Andrea Balladares, dijo a La Tercera que trabajarán para que el próximo liderazgo emerja de la propia tienda y remarcó que “es muy pronto para hablar de eso”.

Así, Schalper advirtió que “cualquier persona que uno sindica como candidato, le pone un yunque en la espalda extremadamente pesado a cargar. Si alguien quiere que alguien sea candidato, yo sugiero no levantarlo tanto”.