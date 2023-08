“Le dije que no”: Bachelet desclasifica llamado de Piñera durante el estallido social y alaba anteproyecto de expertos

8 de Agosto de 2023

La ex presidenta se presentó ante la Comisión de Sistema Político del Consejo Constitucional, donde respondió a las consultas de sus integrantes.

La ex presidenta Michelle Bachelet estuvo presente este lunes en la Comisión de Sistema Político del Consejo Constitucional, donde respondió las consultas de los consejeros, instancia en la que desclasificó un llamado que le hizo el ex presidente Sebastián Piñera tras iniciarse el estallido social de 2019.

Esto último, lo dio a conocer cuando se refería al proceso constitucional que impulsó durante su segundo gobierno en 2017.

En la instancia, explicó que “lo que nosotros hicimos fue explicarle a la gente qué era materia constitucional y qué no. Porque la gente tendía a que todos los temas que le preocupaban a ellos, incluirlos en estas discusiones”.

“Hicimos un proceso de aprendizaje. Y además sacamos un librito que era muy simpático“, agregó la ex mandataria.

Fue bajo esa misma línea que Michelle Bachelet recordó un llamado telefónico que recibió de Sebastián Piñera, una vez iniciado el estallido social. “El presidente Piñera, cuando estaba el tema del estallido, me llamó y me dijo que estaba pensando en retomar” el proyecto iniciado en su administración, contó.

“Yo le dije que no, que ese era otro momento político, era otro modelo, y eso no resuelve el problema, no vaya por ahí”, rememoró.

Según la ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “si hubiera salido el proyecto de ley, a lo mejor no hubieran pasado un montón de cosas. Pero ya había pasado aquello“.

“Algo parecido”

Además de esta conversación con Sebastián Piñera, Michelle Bachelet aseguró que “votaría a favor” del borrador de una nueva Constitución, solo si “fuera algo parecido” al anteproyecto presentado por la Comisión de Expertos.

La ex presidenta valoró que “se hizo un esfuerzo enorme por tratar de encontrar una forma de llegar a acuerdo en el que todos podemos convivir“.

“Podrían faltarme algunas cosas en este anteproyecto, pero creo que se hizo un esfuerzo grande“, recalcó.

Luego, Bachelet añadió que “es de la mayor relevancia entregar a Chile la posibilidad de reencontrarse y dar un curso institucional, pacífico, con reglas claras a sus conflictos“.

“Para eso es esencial enfocarse en lo que nos une y no en posiciones personales ni partidarias. Porque la constitución debe ser un marco en que quepamos todos y todas… y debería decir todes también”, planteó Michelle Bachelet.

La ex mandataria alertó que “hay gente que ya, sin conocer siquiera lo que va a salir, dice que va a votar en contra“.

Por lo mismo, hizo un llamado a los integrantes del Consejo Constitucional: “Ustedes van a tener que colocarse en el rol de pensar que para ninguno de ustedes sería una buena señal que no fueran capaces de ponerse de acuerdo. O que sacaran una Constitución con ciertas ideas que no representan a todos. Es un dilema político”.