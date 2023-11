Encuesta Pulso Ciudadano: En Contra llega al 66,3% de cara al plebiscito del 17 de diciembre

19 de Noviembre de 2023

En esta línea, el 63,7% de los encuestados reconoció que ya tiene decidido su voto de cara al plebiscito, mientras el 15,7% solo está medianamente decidido. Por contrapartida, el 20,6% se mantiene en la duda.

La encuesta Pulso Ciudadano dio a conocer su segunda consulta de cara al plebiscito del próximo 17 de diciembre, donde el 66,3% optaría por En Contra del texto constitucional emanado del Consejo Constitucional. Por su parte, A Favor se queda en 33,7%.

Sobre el espectro de votos, el 43,6% de los encuestados por Pulso Ciudadano votaría En Contra, un 6,9% más en comparación a octubre.

Por su parte, la opción A Favor llega a 22,2%, un alza del 9,9% respecto de la última medición. En tanto, el 22,4% se mostró indeciso, el 7,5% lo haría por nulo o blanco y 4,3% no irá a votar.

Un 81,3% de la población declara que está muy seguro que irá a votar al plebiscito de salida el 17 de diciembre. Un 6,9% declara que no irá a votar y un 11,8% no está seguro si irá a votar o no.

Finalmente, el 48,2% sostuvo que En Contra ganará, contra el 23,2% que cree que lo hará A Favor, siendo el 28,6% el que no sabe.