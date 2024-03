Matthei se desmarca de petición de sacar militares a la calle con la mirada puesta en La Moneda

14 de Marzo de 2024

La alcaldesa de Providencia se mostró contraria de destinar a los militares en materia de seguridad ciudadana, mientras reconoció que aún no decide si va a la reelección.

La petición de Tomás Vodanovic (RD), alcalde de Maipú, de desplegar a las Fuerzas Armadas en las calles para realizar labores de seguridad, que es apoyada por jefes comunales del oficialismo y la oposición, encontró una inédita detractora: Evelyn Matthei (UDI).

La alcaldesa de Providencia se mostró contraria de destinar a los militares en materia de seguridad ciudadana, planteando que no están dadas las condiciones para proteger a los uniformados.

En un punto de prensa, Evelyn Matthei explicó que el gran problema de esta medida es que “los militares están entrenados para la guerra, no para las ciudades, entonces mi pregunta es: ¿Los van a entrenar? ¿Les van a dar otro tipo de equipamiento? Y si llegan a tener que disparar, ¿los van a defender o los van a acusar por violaciones a los derechos humanos?”.

Matthei aseveró que “no le veo absolutamente ninguna viabilidad por ahora, porque ni siquiera hay todavía un reglamento del uso de la fuerza, y mientras eso no ocurra, yo creo que es una falta total de conciencia y de responsabilidad pedir militares en la calle”.

Sin embargo, destacó que este tipo de peticiones dejan en claro que “la situación en materia de seguridad ciudadana está crítica. Lo vivimos los alcaldes en distintos puntos del país todos los días. Por tanto, es el desmentido más categórico de que estamos mejor que hace dos años”, en alusión a las palabras del presidente Gabriel Boric.

Evelyn Matthei se despide de Providencia y apunta a La Moneda

En la misma actividad, se le consultó a Evelyn Matthei si irá a la reelección en Providencia, reconociendo que “la decisión no está tomada. Cuando la tome, que probablemente va a ser pronto, se los daré a conocer”.

Esto, mientras T13 anunció que la intención de Matthei es ser nuevamente la candidata presidencial de Chile Vamos, por lo que dirá adiós a la alcaldía, lo cual oficializará en los próximos días.

De esta manera, la ex ministra del Trabajo ya comienza a concretar el armado de su equipo de campaña, como lo adelantó días atrás en Tu Día de Canal 13.

“Estoy tratando de ser sumamente responsable y, sobre todo en materia de seguridad ciudadana, estoy preparando equipos buenos porque creo que aquí hay que tener a los mejores chilenos, y probablemente con asesoría extranjera, porque el problema es demasiado grande”, sostuvo.

Evelyn Matthei agregó que “yo no estoy diciendo que necesariamente voy a ser candidata ni que voy a llegar al final porque falta un año y medio, pero por un lado tengo que ser responsable porque veo que hay una posibilidad y no puedo hacer como que esto no existe, y me estoy preparando con buena gente en distintas áreas”.

Esta postura es defendida al interior de Chile Vamos, donde el diputado Jorge Guzmán (Evópoli), declaró a Emol que “para nadie es un misterio que el nombre de Matthei es el mejor posicionado para la próxima elección presidencial, motivó por el cual, priorizar la opción presidencial siempre será una buena decisión”.