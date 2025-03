Jeannette Jara adelanta tono electoral: la arremetida de la ministra contra la oposición y Matthei previo a definición presidencial del PC

12 de Marzo de 2025

La ministra fue invitada al seminario convocado por centros de pensamiento de la izquierda, en el que apuntó sus dardos en contra de las fuerzas de oposición. Esto, ad portas de la definición del PC sobre si será ella o Daniel Jadue la carta que represente al partido en la carrera presidencial.

Pasadas las 11:00 de este miércoles 12 de marzo la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se hizo presente en la Sala América de la Biblioteca Nacional para participar en el seminario Los Nuevos Desafíos del Progresismo. La llegada de la secretaria de Estado causó revuelo: asistentes se le acercaron para pedirle una foto, otras personalidades políticas hicieron fila para saludar y felicitarla por la reforma de pensiones, mientras que la prensa se abalanzó para reiterar la pregunta que ronda desde hace unas semanas, “¿será candidata presidencial?”.

El tema era ineludible. De hecho, en el panel en que participó Jara -que fue la más aplaudida de los expositores- el alcalde de Renca, Claudio Castro (IND), bromeó con que los medios estarían listos para preguntarle una vez más a la ministra si iba a ser candidata.

Las referencias a una eventual candidatura de Jara se enmarcan en la definición que tomará este fin de semana el Partido Comunista respecto a quién será el abanderado o abanderada para la primaria presidencial que se avizora en el oficialismo. Jara, al igual que el ex alcalde Daniel Jadue, son los nombres que baraja el PC para afrontar el desafío.

Por lo mismo, una de las cosas que más llamó la atención de su exposición fueron las constantes críticas dirigidas a la derecha y su proyecto político. De hecho, a diferencia de los otros expositores que se abocaron a problematizar cuestiones propias de la izquierda, como el tema constitucional o la falta de gestión, Jara procuró poner el acento en sus adversarios.

“Vamos a vivir un retroceso democrática, social y cultural si se imponen las derechas”, sostuvo Jara, a la vez que expresó su preocupación por la “desvalorización” de la democracia, la que, a su juicio, ha comenzado a verse en las nuevas generaciones.

En esa línea, apuntó que en la derecha “hay una lógica clientelar hacia los ciudadanos, que es lo que no se puede ver en nuestro sector” y reforzó la idea aludiendo a que “en Chile, sin duda, el avance de las ideas de la ultraderecha, aunque yo diría más que ideas; discurso, porque la verdad es que tienen pocas ideas, a nosotros tiene que darnos una posibilidad de revisarnos”.

“Somos muy distintos de la derecha en Chile y de la derecha de afuera, debemos tener convicción y vocación de poder y unidad y esto sin duda nos diferencia”, acotó la ministra.

La arremetida de la ministra en el seminario se suma a sus críticas a la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei. En entrevista con CNN Chile, Jara emplazó a la candidata por su período a cargo del Ministerio del Trabajo, luego de que esta cuestionara la administración de Gabriel Boric en el marco del tercer aniversario de su mandato.

“Es bueno ser humilde en política, la soberbia nunca es buena consejera. En particular, en el caso de la candidata Matthei, ella estuvo en este mismo ministerio. Y si yo reviso el periodo en el que ella estuvo en esta cartera, me cuesta encontrar un avance para el mundo del trabajo. De hacer críticas por todo, es mejor tener algo de humildad”, dijo Jara.

Y agregó: “Si uno quiere conducir Chile, lo que uno tiene que tener son propuestas, ideas para el país, no sólo críticas”.

Por otra parte, Jara hizo referencia a la definición de su partido y el resto del oficialismo: “Los nombres, a mi entender, en cualquier proyecto son secundarios. Nuestras ideas son las que nos deben mover. Y todos debemos ser generosos”, aseguró.

El puzzle comunista

Las últimas intervenciones de Jeannette Jara han estado bajo la lupa del resto del oficialismo y su propio partido. Con el comité central del partido pronto a realizarse, la opción de que sea la candidata del comunismo ha crecido posicionándose como la primera opción incluso por sobre Daniel Jadue, rostro cercano a la dirección del partido, encabezada por Lautaro Carmona.

El hecho de provenir del Gobierno y que su nombre no genera roces con el resto del oficialismo son aspectos que relevan al interior del PC, sobre todo en un momento en que el partido ha tenido roces con el resto del oficialismo a propósito de la posibilidad de que Jadue sea el escogido por el comité central.

La candidata del PPD, Carolina Tohá, transparentó su “incomodidad” ante un posible escenario de primarias en que participe Jadue.

“Me costaría mucho eso. No me sentiría nada cómoda, porque tú cuando estás en una primaria, por más que tengas la convicción de que vas a ganar, estás haciendo un ejercicio en que asumes que si gana otro tienes que apoyarlo. Entonces yo no veo a Chile transformado en el primer socio estratégico de Maduro. No veo eso. No me gustaría. No espero eso para Chile”, enfatizó Tohá.

El reclamo de la ex ministra de Interior fue secundado por otros rostros del oficialismo que cuestionaron la posibilidad de que Jadue sea el abanderado comunista. “Me costaría mucho votar por alguien que está a favor de Nicolás Maduro”, dijo el diputado Diego Ibáñez (FA) en conversación con Estado Nacional.

Si bien al interior del PC el supuesto “veto” a Jadue ha molestado, también hay quienes advierten que hay que tener “sentido de realidad”. Esto, en relación al arresto domiciliario del ex alcalde y el juicio que debe fijar la Fiscalía, situaciones que impedirían una campaña.