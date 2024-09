Matthei vs Cubillos: cronología de la jornada que evidenció el quiebre entre las ex ministras de Piñera

Actualizado el 28 de Septiembre de 2024

La principal carta presidencial de Chile Vamos enfrentó una movida jornada, con reproches del Sifup incluidos, donde dejó en claro su distancia con la candidata a alcaldesa por Las Condes.

Una convulsionada jornada vivió Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia (UDI) y principal carta presidencial de Chile Vamos, cuando fue requerida por la prensa para conocer su postura respecto al polémico y millonario salario que recibía Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián.

Al respecto se le consultó sobre si mantenía su respaldo a la candidatura de Cubillos por Las Condes, indicando en un primer momento que “no se lo voy a contestar” y ante la insistencia reiteró enfática la misma frase: “¡No se lo voy a contestar!”.

Sin embargo, Matthei intentó relativizar el monto percibido por la ex convencional, aseverando que “ningún chileno se espanta o tiene alguna duda cuando un futbolista o un cantante gana 100 millones de pesos al año. Y tampoco nadie se espanta cuando otro futbolista u otro cantante no llega ni al millón de pesos al año”.

Pero estas palabras, en vez de calmar las aguas, tuvieron el efecto contrario, con la intervención entremedio del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), que respondió a la alcaldesa de Providencia: “Manifestamos que como gremio jamás nos hemos referido a los sueldos de los políticos, como tampoco a los escándalos que han protagonizado varios de ellos”.

En esta línea, el gremio liderado por Gamadiel García dejó en claro que “de más está decir, que los sueldos que reciben tampoco provienen de aportes del Estado”.

Matthei vs Cubillos II: “Aquí no hay defensa a nadie”

En vista del revuelo generado, Evelyn Matthei tuvo que enfrentar nuevamente a la prensa y precisar que en su intervención no buscaba respaldar a la ex militante UDI en esta polémica, indicando que “aquí no hay defensa de nadie”.

“Por si no se entendió lo que dije en la mañana, voy a ser sumamente clara y enfática, lo primero: aquí no hay defensa de nadie. El tema de fondo es si detrás de un nombramiento o detrás del sueldo, lo que prima es el mérito o el pituto”, declaró la carta presidencial de Chile Vamos.

A reglón seguido, aclaró sus declaraciones sobre los salarios de futbolistas y artistas, puntualizando que “nadie tiene duda de que hay mérito. Ningún futbolista gana un sueldo alto por pituto”.

Sobre la situación de Marcela Cubillos y su defensa a “la libertad”, Matthei agregó que junto con ello “tiene que ir la justicia, la responsabilidad, la prudencia y el mérito. Sin pitutos, sin amiguismos. Y como ya he dicho anteriormente, en todo lo que estamos viviendo ahora, es caiga quien caiga”.

La jefa comunal evidenció su lejanía con la ex ministra de Educación al sostener que “no soy yo quien juzgue, yo creo que en este caso y en otros casos los chilenos ya se formaron una opinión”.

“Lo que yo conozco es muchas personas que trabajan como profesor, académico, y la verdad es que ninguno se acerca a ese sueldo. Y cuando trabajaba como profesora, puede ser falta de mérito, yo ganaba como 500 mil pesos”, explicó.

En cuanto a si apoyaría la candidatura de Marcela Cubillos, levantada por el Partido Republicano y posteriormente respaldada por Chile Vamos, Evelyn Matthei tomo distancia y precisó que “tenemos distintas visiones de la sociedad” y resaltó que no ha hecho campaña con ella.