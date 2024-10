Cámara de Diputados rechaza acusación constitucional contra ministra Carolina Tohá y seguirá en su cargo

Actualizado el 10 de Octubre de 2024

Luego de un intenso debate, el libelo presentado por el Partido Republicano fracasó, al igual que las otras cinco AC que ha ingresado la oposición durante el Gobierno de Boric.

Tras un intenso debate entre los parlamentarios, la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá.

El libelo impulsado por el Partido Republicano tuvo 67 votos a favor, 76 en contra y 7 abstenciones de los partidos Demócratas, Amarillos e independientes. De esta forma, se descarta la admisibilidad de la iniciativa.

Considerando lo anterior, esta es la sexta AC que presenta la oposición durante el Gobierno del presidente Gabriel Boric, las cuales todas han tenido el mismo resultado: han sido rechazadas.

Así queda el registro de las acusaciones constitucionales contra ministros de Boric:

Ex ministra del Interior, Izkia Siches.

Ex ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

Ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos.

Ex ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson.

Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.

Ministra del Interior, Carolina Tohá.

El duro cruce entre Marisela Santibáñez y José Carlos Meza

Durante el transcurso en que las bancadas pedían la palabra para manifestar su postura frente a la acusación presentada por el Partido Republicano contra la secretaria de Estado, se produjo un tenso momento entre los diputados José Carlos Meza (republicano) y Marisela Santibáñez (Independiente).

Para entregar su posición con respecto al debate, el parlamentario relató una situación personal, la cual tiene que ver con su padre, quien fue operado y sufrió la amputación de sus piernas. “Créanme que es muy duro ver a un padre sufrir eso, pero es más duro tener que despedirme de él cuando termine el horario de visita y que mi papá me diga, “hijo tengo miedo. Tengo miedo que llegue un narco baleado a este hospital y su rival intente rematarlo en este hospital ¿Cómo arranco, hijo?“, expuso.

Tras ello, instó a los parlamentarios que se hagan responsable de sus votos y los llamó “inmorales”.

Ante estos dichos, la diputada Marisela Santibáñez no tardó en reaccionar y respondió duramente: “Yo a usted, presidente, a través de suyo, presidente, no le voy a aceptar a usted que me trate de inmoral, diputado, míreme la cara, a través de suyo, presidente. Diputado, míreme la cara porque usted está hablando de su padre. Mi hija también murió en un hospital público y yo no se lo voy a aguantar. Eso es inmoral”.