Respaldo a Tohá y “confianzas debilitadas”: las frases de Gabriel Boric en nuevo consejo de gabinete

Actualizado el 5 de Noviembre de 2024

El mandatario asumió que "las confianzas se han visto debilitadas" en medio del Caso Monsalve. Además, aprovechó la instancia para respaldar públicamente a Tohá, que está siendo duramente cuestionada por su actuar en dicho caso y por la crisis de seguridad que golpea al país.

Compartir

El presidente Gabriel Boric encabezó el consejo de gabinete este lunes, donde aprovechó de respaldar la labor de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien ha sido duramente criticada por su accionar luego de que se diera a conocer la denuncia contra Manuel Monsalve por presunta violación. De hecho, desde la oposición estarían evaluando una acusación constitucional en su contra.

“En materia de seguridad, como he dicho en otras oportunidades, no se puede improvisar. Y las soluciones no son con varita mágica, sino que son con trabajo, con responsabilidad, con persistencia. Y en eso no me cabe ninguna duda, porque lo he visto, que las policías, la Fiscalía, la ministra del Interior y todos los equipos están completamente dedicados a que esto salga adelante“, partió diciendo el jefe de Estado.

Dicha instancia, generalmente se realiza el primer viernes de cada mes. Sin embargo, esto se adelantó para este lunes en medio de los rumores por un eventual cambio de gabinete. Lo anterior, debido a que el 15 de noviembre es la fecha límite para la posible salida de ministros/as, en caso de que quieran postular a un cargo de elección popular.

El mensaje del presidente Gabriel Boric a sus ministros en el consejo de gabinete

Bajo este contexto, el mandatario manifestó a sus ministros que “sé que las confianzas se han visto debilitadas, pero tengo la certeza de que actuando con honestidad, con transparencia y con convicción y energía, podemos sacar todos estos desafíos adelante y mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. De eso se trata, compañeros y compañeras”. Lo anterior, considerando la crisis que enfrenta el Gobierno tras la denuncia por el Caso Monsalve.

Tras ello, el presidente Boric abordó la hoja de ruta que seguirá el Ejecutivo durante su último año de gestión, refiriéndose específicamente a la reforma de pensiones, al CAE y a la ley de aborto.

“Vamos a terminar con el CAE , que ha sido una pesada carga para las familias y también para el Estado”, expuso, asegurando que es una propuesta “justa, progresiva, y que, por lo tanto, le va a hacer bien a las familias chilenas que, como tantas, tienen más deuda de la que pueden pagar”.

Por otra parte, afirmó que en diciembre presentarán la ley de aborto. “Los derechos sexuales reproductivos de las mujeres, y todo lo que implica este debate, es algo que está en los principios esenciales de este Gobierno, y por lo tanto, tenemos que defenderlo con mucha convicción”, aseveró.

“Aquí se gobierna hasta el último día, hasta el último minuto, y les pido y les exijo, tal como lo he hecho en otras ocasiones, que estén permanentemente en terreno , que escuchen a la gente, que vayan de frente, que tengan mucha. iniciativa, y que saquen adelante todos los proyectos que nos hemos comprometido con los chilenos para mejorar su calidad de vida y construir un país mejor”, concluyó el presidente Gabriel Boric.