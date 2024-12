Iván Moreira pide aprobar reforma de pensiones: “No puede ser que le demos el gusto a las AFP”

Actualizado el 12 de Diciembre de 2024

El senador Iván Moreira destacó los acercamientos entre Ejecutivo y Legislativo en la materia, reconociendo que en el pasado se pudo hacer mucho más para mejorar las pensiones de la población.

El senador Iván Moreira (UDI) hizo un llamado transversal a sacar adelante la reforma de pensiones, la cual se encuentra siendo discutida en la Cámara Alta, a la espera de su eventual despacho en enero, si se concreta el acuerdo entre el Gobierno y el Senado.

En entrevista con Profundidad de Campos de TV Senado, el parlamentario gremialista fue enfático en indicar que “esto tiene que aprobarse de alguna manera, porque no puede ser que le demos el gusto a las AFP, porque si no hay legislación ¿quiénes son los ganadores? las AFP y hay que tocarles la oreja. No se la pueden llevar gratis”.

“Lo que tenemos que hacer en este Gobierno, es darle una señal al país. Esa señal tiene que traducirse en votar una reforma previsional, que no va a ser perfecta, pero tenemos que darle una señal de credibilidad a millones de chilenos que han puesto la mirada en este parlamento”, agregó.

“Lo que se prometió, no se hizo (…), también se había prometido que los sueldos, se iban poco menos que a triplicar. Entonces, como con mis ahorros me hacía mi pensión, era imposible tener una pensión justa y de esto nos vinimos a dar cuenta hace 10 años. Nosotros, la clase política, no hicimos las modificaciones que debiéramos haber hecho en su minuto (…) podríamos haber destinado una parte del royalty minero -o todo- a previsión”, argumentó el legislador UDI.