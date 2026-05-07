Cadem: Republicanos y Partido Socialista son las colectividades mejor evaluadas de Chile

Cadem también preguntó sobre el Plan de Reconstrucción Nacional, el cual sufrió una caída de 6 puntos en su aprobación, quedando en 41%, mientras el rechazo se incrementó 4 unidades y se empinó hasta el 51%.

AGENCIA UNO

La última edición de la Encuesta Cadem se centró en la evaluación de los partidos políticos por parte de la población, donde Republicanos (36%) y el Partido Socialista (35%) son los mejor valorados por la ciudadanía.

Tras estos, se ubica el Partido Nacional Libertario (34%), Renovación Nacional y el Frente Amplio, ambos con 33%, respectivamente.

En cuanto a posicionamiento político, el Partido de la Gente es visto como el nuevo partido de centro, “prácticamente igualado a la opinión de los chilenos en general”. Por su parte, el Partido Socialista es tildado tan de izquierda como el FA.

Pero Cadem también preguntó sobre el Plan de Reconstrucción Nacional, el cual sufrió una caída de 6 puntos en su aprobación, quedando en 41%, mientras el rechazo se incrementó 4 unidades y se empinó hasta el 51%.

En esta línea, el 70% desconfía de que ayudará a mejorar los sueldos, 69% que logrará reducir el costo de la vida, 57% que mejorará la situación económica del Estado, 56% que generará más empleos, 56% que generará más crecimiento económico y 51% que atraerá más inversión.

En cuanto a la crisis de las bencinas, 75% (-10pts) declara que le ha impactado mucho o bastante y, entre quienes usan auto de lunes a viernes, 42% (+18pts) dice que dejará de usarlo y comenzará a utilizar el transporte público u otro medio de transporte. Además, 58% (-8pts) afirma que ha gastado menos en otras cosas para poder pagar el alza de las bencinas.

Respecto a la gestión del presidente José Antonio Kast, la aprobación cayó otro punto y llegó a 38%, mientras que la desaprobación se ubica en el 56%, sin cambios significativos respecto a la última medición.