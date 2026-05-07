Premio Nacional de Ciencias Naturales responde a Kast: “La investigación científica genera mucho empleo”

“Sin ser un país muy desarrollado, en la ciencia trabaja mucha gente en Chile. A pesar de que somos muy pocos, se hace investigación de alto nivel a nivel internacional”, indicó José Zagal.

AGENCIA UNO

El mundo científico respondió a la polémica instaurada por el presidente José Antonio Kast, quien cuestionó el financiamiento a investigaciones en centros educacionales y planteó realizar un seguimiento a los recursos que se han entregado.

El jefe de Estado declaró que “a veces 100 millones, 500 millones, para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno (…) Puede ser un gran estudio, pero no se tradujo en nada, en trabajo concreto para las personas”.

Ante esto, José Zagal, ganador del Premio Nacional de Ciencias Naturales 2024, indicó a Diario Usach que “no le sorprenden” las declaraciones del mandatario y acotó que “Chile no es un país desarrollado, aunque lo creamos, y por lo tanto, al no ser un país desarrollado, no confía o no invierte en investigación y desarrollo, y somos un país prácticamente exportador de materia prima, con poco valor agregado, tenemos una minería enorme en el cobre, otra más pequeña en el litio, etc., pero en general no tenemos grandes desarrollos científicos asociados a esas exportaciones, por dar un ejemplo”.

El investigador de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago también abordó los dichos sobre el gasto de “100 millones, 500 millones” en una investigación y comentó que, cuando se habla de esa cantidad de recursos, se trata de “investigaciones enormes, de varios institutos prácticamente, donde trabajan muchas personas, no solo científicos, sino que otro tipo de especialistas, en computación, etcétera, en informática, por lo tanto no es así que no se genere empleo”.

Sobre este mismo tema indicó que “hay empleo dentro de la misma especialidad, por supuesto, de la ciencia y de la tecnología, pero hay también mucha repercusión, mucho desparrama hacia los lados de estos proyectos”.

El Premio Nacional profundizó sobre las declaraciones del presidente Kast de falta de trabajo y afirmó que “la investigación científica genera mucho empleo, porque si esta va canalizada para desarrollar el país, a crear industrias grandes con tecnología de punta, se van a crear muchos empleos. Es al revés de lo que se está afirmando en este momento”.

Agregó que “de hecho hoy, sin ser un país muy desarrollado, en la ciencia trabaja mucha gente en Chile. A pesar de que somos muy pocos, se hace investigación de alto nivel a nivel internacional”.

El Premio Nacional de Ciencias Naturales 2024 reveló que “se forma gente de alto nivel que después va a trabajar en empresas. Yo tengo alumnos trabajando en la minería, por ejemplo, exalumnos míos que obtuvieron un doctorado conmigo que están trabajando en la minería y están produciendo. Entonces, es un poquito cortoplacista esta cosa de ver el beneficio inmediato de la investigación científica”.