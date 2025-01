Solo faltó Fiu: el agresivo despligue de Boric con Bachelet y Tomás Vodanovic para intentar salvar la reforma de pensiones

7 de Enero de 2025

A pesar del encendido discurso del presidente Boric y de sus expectativas de sacar adelante la reforma de pensiones, la titular del Trabajo, Jeannette Jara, realizó un diagnóstico más "realista" sobre el futuro de la iniciativa en el Congreso.

Compartir

El presidente Gabriel Boric lideró una encendida actividad en Maipú, secundado por Michelle Bachelet, el alcalde Tomás Vodanovic (FA) y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, para defender la reforma de pensiones que actualmente se discute en el Senado y que tiene riesgo de no ver la luz ante las dudas del oficialismo y el estancamiento en los acercamientos con Chile Vamos.

En la oportunidad, el jefe de Estado subió el tono de sus declaraciones, emplazando de manera directa a las AFP, aseverando que “a través de ustedes les estoy hablando a todo Chile, en particular a las personas mayores, en particular a quienes se han sacado la cresta trabajando toda una vida, que hoy día las pensiones no alcanzan para vivir, que las AFP, que el sistema de AFP que fue impuesto en dictadura no cumplió su promesa”.

El presidente Boric recalcó que han generado todos los caminos para lograr un acuerdo con el oficialismo en la materia y apuntó “el Gobierno ha tenido flexibilidad, hemos estado dispuestos a modificar las posiciones con las que entramos al Parlamento, porque sabemos, y eso es legítimo en democracia, que no tenemos los votos para hacer la reforma que a nosotros nos gustaría, pero permítanme decirles desde esta tribuna a la derecha, que la derecha tiene que entender también que ellos tampoco tienen los votos para hacer la reforma que ellos quieren, y por lo tanto tenemos que ponernos de acuerdo”.

“¿En qué ha cedido la derecha hasta el día de hoy?”, acusó el mandatario, que dejó en claro que “nosotros hoy día no confiamos en las AFP. Hay quienes confían en las AFP, está bien, es parte de la democracia, pero vamos a hacer modificaciones profundas al sistema, bajar las comisiones, generar una división de la industria para que no sigan abusando como han abusado todo este tiempo, y desde acá les decimos muy claro a las AFP que dejen de desinformar”.

Por su parte, la ex presidenta Michelle Bachelet abogó por lograr un acuerdo para impulsar una mejora en las pensiones de los jubilados, sosteniendo “necesitamos una reforma para que Chile completo pueda avanzar y no solo unos pocos que avancen y otros que se vayan quedando atrás para que forzamos nuestra democracia y para que todas nuestras personas mayores puedan tener un mejor presente y futuro y por eso ministra también le digo, la apoyamos completamente, vemos cuanto ha trabajado usted y todo el Gobierno en esto”.

La “realista visión” de Jeannette Jara sobre la reforma de pensiones

A pesar del encendido discurso del presidente Boric y de sus expectativas de sacar adelante la reforma de pensiones, la titular del Trabajo, Jeannette Jara, realizó un diagnóstico más “realista” sobre el futuro de la iniciativa en el Congreso.

Jara expresó que “hoy día que estamos acercándonos, existen también dudas, incertidumbres respecto del resultado de la negociación” con Chile Vamos y reconoció que “esta negociación no ha terminado y es bien posible que, aunque tenemos ya algunos avances, no logremos un acuerdo completo, sino más bien un acuerdo parcial”.

Sin embargo, la ministra agregó que “ya es un avance en todo caso, considerando los dos gobiernos anteriores, y para que ese acuerdo parcial tenga sentido, debe contemplar en primer lugar que las pensiones suban no solo en 20 años más, sino que también ahora y para eso necesitamos mecanismos que así lo permitan”.

Pero esta visión optimista del Ejecutivo comienza a chocar no solo con las dudas de parlamentarios del PS y el PC, sino también del senador Juan Antonio Coloma (UDI), el principal interlocutor de la oposición en la negociación por la reforma de pensiones.

“Hasta que la semana pasada el Partido Comunista, una parte del Partido Comunista, dice que hay que retirar la reforma, días, horas después, otros parlamentarios, dicen que hay que retirar la reforma, que está mal diseñada, y después otros, adicionalmente, agregan lo mismo, que ya no corre el 6%, que no corre el sistema de capitalización, que no corre la forma de darle más competencia a las administradoras, ni tampoco, y ahora que se requeriría un inversor estatal”, indicó el presidente de la Comisión del Trabajo del Senado.

En esta línea, el senador Coloma culpó al oficialismo de “desahuciar” el proyecto y dejó en veremos un eventual acuerdo con el Ejecutivo. “A mí me da la impresión clara de que aquí el Gobierno, algunos del Gobierno están desahuciando la reforma, están tratando de despegarse de ese acuerdo”, puntualizó.

El guante fue recogido por el Frente Amplio y el PS, respondiendo que Chile Vamos ha boicoteado las conversaciones con La Moneda respecto al destino del ya manoseado 6% de cotización adicional.

Para el diputado Leonardo Soto (PS), las palabras de Coloma muestran que desde la derecha “parecen estar jugando con las esperanzas e ilusiones de millones de jubilados que tenían la expectativa de tener un aumento de sus pensiones de miseria como consecuencia de estas negociaciones”.

“Ahora se constata una falta de convicciones para dar solución al problema de las pensiones y usar cualquier pretexto o excusa para sacar provecho político contra el Gobierno. Veo que todo Chile castigará esta burda utilización política de las esperanzas de millones de jubilados”, argumentó.

Más directa fue Gael Yeomans (FA), que emplazó al parlamentario UDI: “Nosotros queremos que el senador Coloma vote frente a la ciudadanía y que le diga que va a seguir respaldando a las AFP, que va a seguir respaldando a las grandes utilidades que se han llenado los bolsillos, que durante el mes de septiembre inclusive creció en 35% más, cuando a su vez, el 50% de las jubiladas en Chile recibe por la misma AFP menos de 50 mil pesos para jubilarse”.