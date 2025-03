De bajo perfil político y proveniente del Servicio Civil: quién es Felipe Melo, el nuevo jefe de asesores de Presidencia 

Actualizado el 10 de Marzo de 2025

El ahora ex director del Servicio Civil se desempeñará como nuevo jefe de asesores del segundo pido de La Moneda tras la renuncia del cuestionado Miguel Crispi.

La salida de Miguel Crispi de la jefatura de asesores de Presidencia tuvo como consecuencia el desembarco de Felipe Melo Rivara en el cargo.

El nuevo jefe del segundo piso de La Moneda -lugar en que se aloja la oficina de asesores del mandatario- proviene del Servicio Civil, donde se desempeñaba como director nacional de la repartición desde 2022 luego de ser nombrado por Boric. Asimismo, Melo Rivara fue presidente del Consejo de Alta Dirección Pública.

De profesión ingeniero civil de la Universidad de Chile, el nuevo jefe de asesores también cuenta con estudios en The London School of Economics and Political Science, donde cursó un máster en asuntos públicos y de gobierno.

Respecto a su tendencia política, Melo Rivara es cercano al Frente Amplio, en particular a Revolución Democrática, extinto partido al que también perteneció Miguel Crispi y otras figuras preponderantes del partido como Giorgio Jackson.

Quienes conocen de sus pasos en la política aseguran que ha cosechado un perfil más bien “bajo” y que se ha dedicado a hacer carrera en el Estado más que en la actividad partidista.

Sus inicios en la política se dieron en 2005, particularmente en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) donde se desempeñó como presidente. Antes, encabezó el Centro de Estudiantes de Ingeniería en 2004 y el Centro de Estudiantes del Plan Común de Ingeniería en 2001.

Melo también pasó por otras reparticiones de gobierno en el pasado siendo secretario regional ministerial de Educación de la Región Metropolitana entre los años 2014 y 2016, bajo la administración de Michelle Bachelet y director del programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) del Ministerio de Educación.