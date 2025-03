VIDEOS – “No usar el miedo como estrategia”: las críticas a peligroso llamado de Kast y Kaiser a armar a la población

12 de Marzo de 2025

Los candidatos presidenciales de ultraderecha se valieron de las redes sociales para mostrar registros donde aparecen disparando una pistola y un rifle automático, instando a combatir a tiros a los antisociales.

Luis Cordero, subsecretario del Interior, fue parte de los cuestionamientos al peligroso llamado realizado por Johannes Kaiser (PNL) y José Antonio Kast (Republicanos) para armar a la población y así enfrentar a la delincuencia.

Los candidatos presidenciales de ultraderecha se valieron de las redes sociales para mostrar registros donde aparecen en polígonos de tiro disparando una pistola y un rifle automático, instando a combatir a tiros a los antisociales.

“Le duele a la izquierda, cuando la gente honesta tiene la capacidad y voluntad para defenderse de delincuentes, terroristas, narcos y otras de sus mascotas. La autodefensa no es autotutela y quién lo sostiene, lo hace para desarmar a los honestos”, expresó Johannes Kaiser, cuyo hermano es presidente de la Asociación Nacional del Rifle, versión chilena de la organización que dirigía el fallecido actor Charlton Heston.

Esto generó la inmediata reacción del subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien instó a ambos políticos a no usar el miedo como estrategia política.

En entrevista con radio Pauta, Cordero recordó que “las condiciones en las cuales un privado puede portar un arma están muy cualificadas por la legislación. Esta idea de tener armas como mecanismo de autodefensa, como demuestra buena parte de toda la evidencia comparada, lo que generan son espirales de violencia que son relativamente conocidos”.

Ante esto, el subsecretario del Interior recalcó que “debe existir un pacto relativamente tácito de que en esta elección no se utilice el miedo como estrategia electoral porque, entre otras cosas, el miedo lo que hace es generar una condición frente a las personas de temores que no se compadecen”.

Pero sus palabras fueron retrucadas por el propio Johannes Kaiser, quien reiteró su defensar a armar a la población civil, aseverando que “un ciudadano honesto tiene derecho a defender su vida, su familia y su propiedad. No podemos seguir esperando que el Estado, que ha permitido el colapso de la seguridad, haga algo”.

“Eso es una invitación a que los ciudadanos, que son los patrones en este país, puedan defenderse ahí donde el Estado no puede defenderlo. ¿Por qué no le preguntan mejor al señor Cordero por qué no puede defender a su ciudadano?”, sentenció el diputado.