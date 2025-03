Nuevo round en la pelea entre Jadue y Tohá: ex alcalde habló de “caricaturas burdas” por alusión a Maduro

13 de Marzo de 2025

Daniel Jadue criticó las palabras de Tohá y aseveró que "algunos están pensando en la unidad solo cuando se teje en torno a sus ideas".

El ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, calificó de “caricaturas burdas” los dichos de la candidata presidencial del Partido por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, en cuanto a que no visualiza a Chile como el “primer socio estratégico de Maduro”, al abordar la posibilidad de que el Partido Comunista apoye al ex jefe comunal en una eventual primaria del oficialismo.

La ex ministra del Interior admitió que le costaría apoyar a un candidato que ha mostrado su apoyo al régimen venezolano, ya que “cuando tú estás en una primaria, por más que tengas la convicción de que vas a ganar, estás haciendo un ejercicio en el que asumes que si gana otro tienes que apoyarlo“.

De acuerdo con el planteamiento de Tohá, un eventual alineamiento con Maduro representaría un retroceso no solo para el país, sino también para toda la región. “No veo eso, y no me gustaría, no espero eso para Chile“, recalcó Tohá, quien destacó la necesidad de contar con una primaria amplia en la que tomen parte todos los partidos de la centro izquierda, incluyendo a la Democracia Cristiana.

La respuesta de Daniel Jadue a los dichos de Carolina Toha

Luego de conocer las palabras de Carolina Tohá, Daniel Jadue se refirió al tema en su programa Sin Maquillaje, donde descartó de plano que su programa de gobierno sea similar al de Nicolás Maduro, además de aseverar que “parece que quieren nuestros votos y no a nosotros“.

“Algunos están pensando en la unidad solo cuando se teje en torno a sus ideas“, planteó a continuación el ex jefe comunal.

Al ahondar sobre el tema, Jadue criticó que se descalifique al PC, y habló de “estas caricaturas burdas que se hacen. Me parece burdo, de poco nivel y de baja monta, esto de que Chile se podría convertir en el principal socio de Maduro”.

“La verdad es que no da ni siquiera para pensar en un debate serio con alguien que no es capaz de presentar ideas“, complementó.

“Aquellos que se quieran reír o que quieran hacer caricatura de las resoluciones que hacemos los comunistas, que después no nos pidan que nos cuadremos con alguien que nos desprecia y que nos falta el respeto cada vez que puede“, concluyó Daniel Jadue.