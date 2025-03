Carolina Tohá despliega a su equipo de campaña: “No necesitamos iluminados ni los mismos de siempre “

Actualizado el 18 de Marzo de 2025

La candidata del PPD, Carolina Tohá, presentó a su equipo programático y de trabajo para la campaña presidencial. Pía Mundaca, Francisca Pérez, Álvaro García, Claudio Castro, Óscar Santelices y Paula Recart son los nombres que estarán en el “núcleo” del comando.

Compartir

La precandidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, dio a conocer al equipo que trabajará en los distintos ejes de su campaña en vistas a la primaria que busca establecer la alianza de Gobierno.

“Estamos presentando a algunas de las personas que están participando en esto que hemos llamado el núcleo de la campaña que estamos iniciando. Lo llamamos núcleo porque todavía no tenemos un comando, todavía no está claro cuál va a ser la primera elección que vamos a tener, pero ya estamos trabajando. Y en este trabajo hemos ido sumando a personas que han dado un paso adelante y que quieren ser parte de este esfuerzo y comenzar en esta primera etapa”, comenzó planteando la ex ministra del Interior.

En esa línea, Tohá dio a conocer a quiénes serán sus colaboradores en este primer tramo de campaña: Pía Mundaca, coordinadora general del equipo; Francisca Pérez y Álvaro García en prioridades programáticas; el alcalde Renca, Claudio Castro, como encargado territorial; Óscar Santelices, en la coordinación política; y Paula Recart en comunicaciones.

“El equipo que hemos ido armando está compuesto por personas que tienen trayectorias distintas, que tienen experiencias valiosas, que vienen de distintos lugares, pero que todos han buscado, donde han estado, hacer una apuesta por una gestión moderna y orientada a un buen gobierno”, destacó Tohá sobre la conformación de su equipo.

Tohá: “No venimos a continuar ningún camino”

Por otra parte, la candidata aprovechó la instancia para diferenciarse de sus contendores aludiendo a la “inexperiencia” y a los “predicadores de la desgracia”.

“No necesitamos en Chile, para que se hagan cargo de las propuestas presidenciales, iluminados, no necesitamos a los mismos de siempre, no necesitamos improvisaciones ni recetas que ya se han probado. Y menos aún necesitamos predicadores de la desgracia que abundan. Lo que necesitamos son equipos que sepan escuchar, que sepan hacer que el gobierno funcione y que sepan hacer las cosas de una manera que les saque potencialidad toda la riqueza y la fortaleza que Chile tiene”, arremetió la abandera del PPD.

Además, Tohá se desmarcó de la etiqueta de la continuidad del actual Gobierno.



“Lo que se necesita son respuestas para esta nueva etapa. Hay muchos desafíos y necesidades de las personas que hoy día no están satisfechos. Y no daríamos ningún buen mensaje si dijéramos vamos a hacer mera continuidad o vamos a repetir cosas que ya se hicieron. Entonces, es una etapa distinta hacia adelante y nosotros nos paramos con lo que somos, con lo que hemos hecho, pero con la mirada proyectada hacia el presente y hacia el futuro de Chile. No venimos a repetir ninguna receta, no venimos a continuar ningún camino”, lanzó la candidata.

Quiénes están detrás de la campaña de Tohá

La “mano derecha” de la ex ministra —como ella misma la calificó— será Pía Mundaca, su jefa de gabinete en el Ministerio del Interior y ex directora de Espacio Público. Mundaca, además, es cientista política de la Pontificia Universidad Católica y máster en política pública de la London School of Economics.

El gran fichaje de Tohá, en todo caso, es el alcalde de Renca Claudio Castro, quien se hará cargo del trabajo territorial de la candidata PPD. El jefe comunal independiente, ex DC, ya había jugado un rol fundamental en la campaña de segunda vuelta del gobernador de la Región Metropolitana Claudio Orrego.

Desde el equipo de Tohá, destacan su paso como director social para América Latina y el Caribe de la ONG Techo y su desempeño como asesor del Ministerio de Educación.

El encargado político, que sus funciones serán desempeñarse como el nexo con los partidos del oficialismo, será Óscar Santelices, ex secretario general del PPD y ex director del Servicio Nacional de Turismo.

En el equipo programático, estará Francisca Pérez, máster en Economía Política de la Universidad de Boston y doctora en Economía de la Universidad de Boston, asesora económica en el Ministerio de Hacienda de Chile en las áreas de macroeconomía y mercado laboral, y como analista en la Gerencia de Análisis Macroeconómico del Banco Central de Chile; y Álvaro García, ex ministro de la secretaría General de la Presidencia, y ex titular de las carteras de Economía y Energía; y ex subsecretario de Planificación y Cooperación.