El estilo del ministro Esteban Valenzuela que sigue complicando al Gobierno

19 de Marzo de 2025

El titular de Agricultura nuevamente está en el centro de la polémica tras responder a las críticas por falta de seguridad en zonas rurales con la frase: “Dejémonos de llorar”. La controversia se suma a una larga lista de episodios en los que Valenzuela ha puesto en aprietos al Gobierno.

“La expresión no fue la más adecuada”. Así se disculpó el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, luego de emplazar a alcaldes de sectores rurales por pedir más recursos para la seguridad en sus municipios, todo en el contexto del asesinato del matrimonio de Graneros, abriendo un nuevo flanco en el Gobierno por sus dichos.

“Aquí dejémonos de llorar, las municipalidades tienen más plata porque con el royalty minero le metimos plata a los municipios rurales. Entonces todos a ponernos serios con los propios agricultores, con los gobiernos regionales, con el Estado central, y los municipios en que tengamos televigilancia”, lanzó Valenzuela en medio de los cuestionamientos de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y Asociación de Municipios Rurales (AMUR).

De hecho, desde esta última institución se le replicó con dureza al ministro.

“Vamos a seguir lloriqueando por defender los derechos de nuestros vecinos. Vamos a seguir lloriqueando por tener más atribuciones, por tener mayor presupuesto y por conseguir más seguridad en las zonas rurales. Hoy día no solo los vecinos están expuestos a la inseguridad, sino también los empresarios agrícolas, que ven con temor el trasladar sus productos, que sus bodegas sean robadas y que la violencia se normalice”, dijo el presidente de la AMUR, el alcalde de Pirque, Jaime Escudero (IND), en entrevista con La Tercera.

Gobierno rechazó dichos de Esteban Valenzuela

Tras el rechazo transversal a las declaraciones del ministro de Agricultura –que incluyó una solicitud de renuncia de la bancada parlamentaria de la UDI– La Moneda acusó el golpe y debió salir a contradecir al titular de la cartera.

El ministro del Interior y jefe del gabinete ministerial, Álvaro Elizalde, aseguró no compartir el lenguaje empleado por Valenzuela y llamó a tener “más empatía” al momento de referirse a la temática de seguridad.

“Siempre hay que ser muy empático cuando uno se refiere a estos temas (…) No comparto estas palabras, y aquí lo que se requiere es más bien un diálogo que nos permita llegar a un acuerdo”, sostuvo Elizalde en conversación con radio ADN.

El llamado fue reforzado por el subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien sostuvo que “cuando las personas manifiestan una inquietud, es obligación del Estado y sus funcionarios escucharlas”. Y acotó en diálogo con radio Biobío: “Es obligación de las autoridades públicas tener una empatía con las situaciones y los conflictos que enfrentan”.

Ante los reparos de sus mismos pares, Valenzuela salió a ofrecer disculpas señalando que “dejémonos de llorar” fue “una frase desafortunada y en eso pido disculpas”.

Pese a sus disculpas, en la oposición siguen pidiendo su renuncia.

“Chile no puede seguir sosteniendo la falta de madurez emocional y de competencias técnicas del ministro. Ya quedó plenamente demostrado que él no es capaz de entender que el manejo de su cartera ha sido ineficiente. Al parecer, Esteban Venezuela se siente muy seguro de dar un gustito y una vez más de sacarse de un pillo respondiendo impulsivamente con insultos al mundo campesino. Ya que el ministro y el subsecretario del Interior le quitaron el piso, ahora la responsabilidad es del presidente Gabriel Boric. Asuma la falta de acción en materia de seguridad rural y pida la renuncia del ministro”, dice a EL DÍNAMO la diputada Paula Labra (RN), integrante de la Comisión de Agricultura de la Cámara.

El estilo del ministro Valenzuela que incomoda al Gobierno

El enfrentamiento de Esteban Valenzuela con el mundo rural no es sino otro episodio en la larga lista de controversias que ha protagonizado el ministro desde que asumió el cargo en marzo de 2022, cuando el presidente Gabriel Boric lo nombró en su primer gabinete.

De entrada, Valenzuela -proveniente de la Federación Regionalista Verde y Social (FREVS)- agitó las aguas en el Ejecutivo. Inmediatamente después de asumir, el ministro debió enfrentar en marzo de 2022 una causa penal en la que figuraba como imputado del delito de violación de morada.

El empresario agrícola Nicolás del Río Silva presentó una denuncia por dicho delito en 2020, pero el proceso judicial no se abrió sino hasta el mes en que fue nombrado como titular de Agricultura. Pero la polémica se acrecentó luego de que se conociera un registro en que Valenzuela insultando a uno de los trabajadores que buscaron impedir el ingreso de Valenzuela al terreno de Del Río. El ministro, en la ocasión, debió salir a pedir disculpas: “Quiero pedir disculpas por la forma injusta en la que traté al chofer de la empresa Tralcán que solo estaba haciendo su trabajo”, dijo el entonces recién asumido ministro.

No pasaron muchos meses para que Valenzuela volviera a incomodar al Gobierno y al resto del oficialismo. En septiembre de 2022, en medio de una actividad convocada por la Asociación de Municipios Rurales, el ministro realizó una férrea defensa del rodeo. “No comparen el rodeo con el salvajismo de otros deportes, no tienen nada de igual, aquí no se matan a los animales”, dijo Valenzuela, causando la molestia de sectores del Frente Amplio que históricamente se ha opuesto a la actividad.

Otro episodio que marcó la gestión de Valenzuela fue su acusación de colusión contra la industria de la papa. En agosto de 2023 el ministro acusó colusión ante el sostenido aumento de la papa e, incluso remitió los antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica. El tema, en todo caso, es que Boric refrendó esta teoría y luego, en enero de este año, la FNE descartó cualquier indicio de colusión ante la denuncia del titular de Agricultura.

Sumado a esos episodios, al ministro se le cuestiona en la alianza de Gobierno su tendencia a “hablar más de la cuenta” ante decisiones que no necesariamente pasan por su autoridad o por el Ministerio de Agricultura. En febrero de 2023, por ejemplo, planteó la necesidad de un nuevo pacto con la industria forestal, deslizando la posibilidad de establecer un royalty forestal.

Dicha propuesta fue desechada el mismo día por la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá. Valenzuela, por su parte, debió salir a desdecirse y apuntó a que no propuso un royalty, sino que abrir una discusión sobre otros mecanismos. Posteriormente, el ministro no volvió a hacer alusión a la propuesta.

El estilo de despliegue en terreno del ministro también ha sido objeto de cuestionamientos. De hecho, en febrero de este 2025 causó polémica un video en el que Valenzuela aparece apagando un incendio en Traiguén. El video fue compartido por el mismo ministro en su cuenta de X generando rechazo en los comentarios.