Quiroz matiza dichos de García sobre cambios a la megarreforma y desata arremetida en RN

El secretario de Estado manifestó que los ajustes al proyecto pueden ser los indicados por García ,”otras cosas o nada”. Desde RN, la senadora Gatica pidió que Quiroz tome un rol secundario en la negociación que se avecina.

Pese a que el ministro José García Ruminot (RN) se abrió el miércoles a la posibilidad de hacer ajustes en la Ley de Reconstrucción Nacional que se tramitará en el Senado, su par de Hacienda, Jorge Quiroz (IND), fue más cauto respecto de esa posibilidad.

En concreto, el titular de la Segpres había anunciado en conversación con el podcast Cómo te lo explico que producto del nuevo informe fiscal habría que ajustar algunos aspectos de la megarreforma, como la cantidad de años que el Ejecutivo proponía para la invariabilidad tributaria. En un principio, tras participar del comité Económico encabezado por el presidente José Antonio Kast, Quiroz recalcó que están dispuestos a “hacer ajustes atendiendo a distintas realidades”.

Sin embargo, luego matizó: “Si el ministro (García) fue específico, yo prefiero ser un poco más general, puede ser eso u otras cosas, u otras cosas o nada, pero tenemos que siempre conversar y avanzar y ojalá que esto se apruebe con el máximo de apoyo”.

Durante la tarde, la jefa de bancada de RN e integrante de la Comisión de Hacienda, la senadora María José Gatica, fue crítica con el secretario de Estado. Con anterioridad, Gatica ya había esbozado señalamientos a Quiroz. En entrevista con EL DÍNAMO, por ejemplo, manifestó preocupación por su estilo: “Aunque plantea sus puntos, cuando uno quiere agregar algo, él por lo general no escucha mucho (…) El ministro no puede pretender que el Senado sea un buzón donde él fije el inicio y el término de un proyecto de ley. Nosotros tenemos opinión”.

Esta vez, la senadora endureció el tono: “Nada está escrito en piedra. El ministro Quiroz ha demostrado poco tacto en esta tramitación, por lo tanto, espero que tenga un rol secundario y el articulador de este proceso sea el ministro García, que tiene la mezcla perfecta: sabe de números, tiene sensibilidad social y conoce el Chile profundo. Por otro lado, el ministro Quiroz no entendió que detrás de los números hay personas y en los hospitales hay gente que muere por falta de recursos”.