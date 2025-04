“Winter es un cuiquito” y dardos contra Tohá y Matthei: la hiperventilada entrevista de Franco Parisi

Franco Parisi, precandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), lanzó duros palabras en contra de varios de sus eventuales contrincantes, como Gonzalo Winter (FA), Carolina Tohá (PPD) y Evelyn Matthei (UDI).

Junto con ello, el líder del PDG que volvió de Estados Unidos, expresó que buscará emular a Nayib Bukele y propuso medidas como barcos-cárceles, minar la frontera norte y realizar pruebas ADN a los pueblos originarios.

En entrevista con CNN Chile, Franco Parisi entregó una serie de conceptos contra sus potenciales rivales, aseverando que “(Carolina) Tohá donde está, lo hace mal. (Evelyn) Matthei cuando tiene que tomar una decisión difícil, sale corriendo o se hace la simpática, ejemplo, la situación del presidente del Senado. Debió haber sido fuerte y decir se va (Manuel José) Ossandón y no se atrevió, no a la reforma de pensiones y no se atrevió”.

En esta línea, apuntó contra la abanderada de Chile Vamos: “Señora Matthei, usted no terminó la universidad porque le robaron la tesis. Le voy a regalar hojas para que la reescriba”.

Pero las palabras más duras las guardo para el diputado Gonzalo Winter, precandidato presidencial del Frente Amplio, a quien calificó como “un cuiquito, mal enseñado y bastante flojito. Repitió 12 ramos en la Facultad de Derecho. Yo fui vice-decano y si repetías cuatro ramos estabas en problemas, con seis te echaban. ¿Por qué no lo echaban? Porque su mamá era superintendenta de Isapres y llamaba para que no lo echaban”.

Sobre sus propuestas, Franco Parisi explicó que “vamos a bajar los niveles de criminalidad de manera muy sencilla: o bala o cárcel. Le diremos a Asmar que construya barcos cárceles, va a tomar tiempo y por mientras vamos a arrendarlos”, agregando que “las familias de los criminales pagarán el funcionamiento de los barcos cárceles”.

Consultado sobre la situación que se vive en la Macrozona Sur y las demandas de los pueblos originarios, Parisi recalcó que “para los que se hacen llamar razas originales les haría ADN”.